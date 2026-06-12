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Valentino respondió a quienes aseguran que su amistad con Beba es por conveniencia: ¿qué dijo?

A través de redes sociales, el exparticipante defendió y aclaró los rumores de quienes critican de su relación amistosa con Beba

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Amistad de Valentino y Beba
Valentino respondió a quienes aseguran que su amistad con Beba es por conveniencia (Foto Canal RCN)

Valentino Lázaro y Valerie ‘Beba’ de la Cruz han protagonizado una amistad que inició en medio de su participación en tercera temporada de La casa de los famosos; sin embargo, han sido muy criticados debido a que algunos internautas afirman que no es una amistad real, sino por conveniencia.

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¿Cómo inició la amistad entre Beba y Valentino?

Los dos influenciadores se conocieron cuando entraron al reality de La casa de los famosos Colombia 2026; allí, a lo largo de los casi 4 meses que pudieron compartir anécdotas, estrategias y conversaciones, formaron una gran amistad que ellos llamaban como “hermandad”.

De hecho, tuvieron un grupo muy unido en el que también hacía parte Mariana Zapata, llamado “La Trinidad”; no obstante, debido a las notables diferencias y discusiones entre Beba y Mariana, el grupo terminó rompiéndose.

Mariana Zapata, Valentino Lázaro y Beba de la Cruz
El grupo conformado por Beba, Valentino y Mariana en La casa terminó rompiéndose (Foto de Canal RCN)

A pesar de que Valentino no tomó partido por ninguna de sus dos compañeras, los demás participantes de La casa notaron que la cercanía entre él y Beba era más fuerte que con Mariana.

Una vez el reality terminó, Beba y Valentino siguieron publicando contenido juntos, e incluso, Valentino organizó una sorpresa para que el cumpleaños de Beba fuera especial para ella. A raíz de eso, los internautas especularon que Beba solo era amiga de él porque le convenía.

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¿Qué dijo Valentino respecto a su amistad con Beba?

Recientemente, Valentino compartió un video en su cuenta de Instagram junto a Beba. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje con el que acompañó la historia, utilizando un audio que se ha vuelto viral en redes sociales:

Yo, cada vez que me dicen que Beba es conveniente conmigo:

En el clip, Valentino hizo lip sync de un fragmento de audio que dice:

Aunque me quieran meter ideas malas a la cabeza de él, no lo van a lograr, porque yo lo conozco más que todos ustedes (...) yo sé que él tiene intenciones de mejorar, lo ha hecho y eso vale mucho.

Cabe destacar que este audio se popularizó hace varios años, cuando la influenciadora Kimberly Loaiza lo utilizó en un video en el que hablaba sobre su esposo, Juan de Dios Pantoja. No obstante, Valentino decidió retomarlo y adaptarlo a las críticas que ha recibido por su amistad con Beba.

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¿Qué ha dicho Beba al respecto?

En múltiples ocasiones, Beba ha hablado sobre el tema de las críticas de su amistad con Valentino y siempre menciona que lo quiere y valora como amigo verdadero. También ha confesado que tuvieron “conexión” desde el primer día que se conocieron.

Valentino utilizó un audio viral de Kimberly Loaiza
Valentino compartió un video de humor con Beba (Foto de Canal RCN)
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