Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro y Yaya Muñoz discutieron y se 'cantaron la tabla' por sus relaciones en VIVO

Yaya Muñoz no toleró que Valentino Lázaro hablara de su noviazgo, así que le dijo que a veces él no era su amigo y hubo conflicto.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentino Lázaro, Yaya Muñoz
Valentino Lázaro y Yaya Muñoz discutieron y se 'cantaron la tabla' por sus relaciones | Foto del Canal RCN.

La presentadora Yaya Muñoz discutió en plena transmisión en vivo con el influencer Valentino Lázaro, ambos compañeros de trabajo, por el tema de las relaciones.

Artículos relacionados

¿Por qué Yaya Muñoz se encuentra molesta?

Recientemente, Yaya Muñoz rompió en llanto al contar que muchas personas se han ido en contra de su compañero sentimental José Rodríguez, después de ella comentar que la relación es 50/50 y otros aspectos.

Entretanto, Valentino comenzó una nueva relación, tras polémicas con otro joven con el que compartió su amor.

Valentino y Yaya estuvieron en el programa para el que trabajan juntos, cocinando y compartiendo por la fecha de Navidad, pero en un momento el influencer lanzó un comentario que a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 no le agradó.

Yaya Muñoz
Yaya Muñoz es presentadora y locutora | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Por qué Yaya Muñoz y Valentino Lázaro tuvieron fuerte discusión en vivo?

Valentino Lázaro se refirió al tema del 50/50 en la relación que Yaya Muñoz había dicho tiempo atrás y por el que sigue siendo criticada. En consecuencia, la presentadora se defendió.

"¡Ya! Amigo, yo no estoy hablando aquí de tu marido y de las cosas que haces por fuera... Yo no estoy hablando de tu vida privada, así que por favor te pido que ya dejes el tema ahí... Si te vas a meter conmigo, métete directamente con mi vida", expresó Yaya Muñoz.

Entre tanto, Valentino Lázaro le fue contestando a su compañera laboral. El creador de contenido la cuestionó, pues argumentó que no tendría la potestad para pedir que no hablen de su vida cuando ha opinado de la de otras figuras públicas.

"Yo tiro y me aguanto; así que pido que me aguantes, así como tiras", según Lázaro.

Valentino Lázaro
Valentino Lázaro es de los que dice lo que piensa y sin filtros | Foto del Canal RCN.

Enseguida, Muñoz volvió a intervenir y manifestó que lo que le incomodó es que su compañero dijera y comentara lo que los detractores le están reprochando en redes sociales. Esto se elevó y la presentadora recalcó que Lázaro a veces no es tan amigo debido a que volvió a sacar el tema a colación.

Artículos relacionados

"Digan de mí, a mí no me importa que la gente me diga... Atáquenm3 a mí, pero ya no más con el tema externo de personas con las que dije ya no más", finalizó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al recordar sus looks de Navidad Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W: estos han sido sus looks de Navidad en los últimos 9 años

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al compartir los looks de Navidad que ha usado a lo largo de los últimos 9 años.

Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres David Beckham

Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria en Instagram: su hermano reveló la verdad

Cruz Beckham explicó por qué Brooklyn bloqueó a sus padres en Instagram y reveló nuevos detalles del distanciamiento familiar.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo La Segura

La Segura sufrió un accidente en vivo y su reacción dejó a todos impactados, ¿qué le pasó?

La Segura protagonizó un inesperado accidente en vivo durante su GRWM que llamó la atención de sus seguidores.

Lo más superlike

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025? Viral

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último del mundo?

La Navidad 2025 inicia en distintos momentos del planeta. Estos serán el primer país y el último en unirse a la celebración global.

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de navidad que ha deseado durante años Alejandro Estrada

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió

Blessd rompió el silencio sobre embarazo de su pareja Blessd

Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Navidad Curiosidades

¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad? Aquí la lista y cómo se hace la petición

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn