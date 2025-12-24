Valentino Lázaro y Yaya Muñoz discutieron y se 'cantaron la tabla' por sus relaciones en VIVO

La presentadora Yaya Muñoz discutió en plena transmisión en vivo con el influencer Valentino Lázaro, ambos compañeros de trabajo, por el tema de las relaciones.

¿Por qué Yaya Muñoz se encuentra molesta?

Recientemente, Yaya Muñoz rompió en llanto al contar que muchas personas se han ido en contra de su compañero sentimental José Rodríguez, después de ella comentar que la relación es 50/50 y otros aspectos.

Entretanto, Valentino comenzó una nueva relación, tras polémicas con otro joven con el que compartió su amor.

Valentino y Yaya estuvieron en el programa para el que trabajan juntos, cocinando y compartiendo por la fecha de Navidad, pero en un momento el influencer lanzó un comentario que a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 no le agradó.

Yaya Muñoz es presentadora y locutora | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Yaya Muñoz y Valentino Lázaro tuvieron fuerte discusión en vivo?

Valentino Lázaro se refirió al tema del 50/50 en la relación que Yaya Muñoz había dicho tiempo atrás y por el que sigue siendo criticada. En consecuencia, la presentadora se defendió.

"¡Ya! Amigo, yo no estoy hablando aquí de tu marido y de las cosas que haces por fuera... Yo no estoy hablando de tu vida privada, así que por favor te pido que ya dejes el tema ahí... Si te vas a meter conmigo, métete directamente con mi vida", expresó Yaya Muñoz.

Entre tanto, Valentino Lázaro le fue contestando a su compañera laboral. El creador de contenido la cuestionó, pues argumentó que no tendría la potestad para pedir que no hablen de su vida cuando ha opinado de la de otras figuras públicas.

"Yo tiro y me aguanto; así que pido que me aguantes, así como tiras", según Lázaro.

Valentino Lázaro es de los que dice lo que piensa y sin filtros | Foto del Canal RCN.

Enseguida, Muñoz volvió a intervenir y manifestó que lo que le incomodó es que su compañero dijera y comentara lo que los detractores le están reprochando en redes sociales. Esto se elevó y la presentadora recalcó que Lázaro a veces no es tan amigo debido a que volvió a sacar el tema a colación.

"Digan de mí, a mí no me importa que la gente me diga... Atáquenm3 a mí, pero ya no más con el tema externo de personas con las que dije ya no más", finalizó.