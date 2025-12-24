Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano rompió el silencio con fuertes declaraciones sobre su soltería

Aida Victoria Merlano decidió hablar acerca de su vida sentimental antes de que se terminara el año 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano rompió el silencio con fuertes declaraciones sobre su soltería | Foto del Canal RCN y Freepik.

El 2025 fue un año en el que la influenciadora Aida Victoria Merlano resonó de manera masiva en las redes sociales.

¿Por qué Aida Victoria Merlano volvió a la soltería en 2025?

Uno de los temas que más marcó a la creadora de contenido tiene que ver con su situación sentimental. Esto porque a comienzos de años estaba dichosa con su exesposo Juan David Tejada, luego tuvieron a su hijo Emiliano y todo se acabó.

Aida Victoria Merlano presumió el amor que tenía por el agropecuario; de hecho, ambos ganaron fans siendo pareja.

No obstante, todo se derrumbó y de un momento para el otro la mujer del Caribe confesó que le terminó al papá de su hijo, puntualmente tres días después de haber dado a luz.

Por obvias razones, empezó una polémica que todavía se mantiene y, además, en el que hasta el aspecto legal está incluido.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano ahora es mamá soltera | Foto del Canal RCN.

Pasado el tiempo y antes de cerrar este 2025, Merlano decidió dar una entrevista en redes sociales en la que abordó el tema de su vida amorosa, específicamente respondió por qué está soltera.

¿Qué confesó Aida Victoria Merlano acerca del motivo por el que está soltera?

Son distintas las parejas que se le han conocido a Aida Victoria Merlano. Después del agropecuario, fue relacionada con otros hombres: un empresario y otro cantante.

Pese a lo anterior, nada de eso fue confirmado y ahora, entre lo más nuevo, la influenciadora rompió el silencio sobre su soltería.

"Yo estoy soltera porque tengo los recursos económicos y una vida lo suficientemente construida como para no necesitar que un hombre me dé nada", justificó.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano dice que no necesita de un hombre | Foto del Canal RCN.

En la misma vertiente, la creadora de contenido indicó que al permanecer en dicha posición, su vida es "genial y espectacular", razón por la que si un hombre "no llena el molde" y no le brinda lo que ella quiere, le es fácil apartarlo de su vida.

"Porque tú mandas a una persona para la mi3rda y al siguiente día sigues viviendo en el mismo lugar, con las mismas condiciones", añadió.

Por último, dio a entender que en su caso no busca detalles, viajes, sino que se trata de ir más allá.

