Reconocido influenciador terminó en urgencias tras celebración de cumpleaños, ¿qué pasó?
La celebración de cumpleaños de un reconocido influenciador terminó de forma inesperada luego de ser trasladado a urgencias.
La celebración de cumpleaños de un reconocido influenciador colombiano terminó de forma inesperada luego de que tuviera que ser trasladado a un servicio de urgencias. La situación generó preocupación entre sus seguidores, quienes siguen atentos a conocer qué ocurrió y cuál es su estado de salud.
¿Quién es el influenciador colombiano que terminó en urgencias tras celebración de cumpleaños?
Valentino Lázaro sorprendió a sus seguidores al revelar que su cumpleaños número 27 terminó de una manera que no esperaba.
A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia contó que tuvo que ser trasladado a un servicio de urgencias tras comenzar a sentirse mal.
En el mensaje, compartido junto a una fotografía a blanco y negro del hospital al que había sido trasladado, Valentino Lázaro dejó ver la preocupación que le generó la situación.
El creador de contenido contó que no se sentía bien, confesó que tenía miedo por su estado y les pidió a sus seguidores que le enviaran buena energía mientras permanecía en urgencias.
"Terminar en urgencias el día de mi cumpleaños es la tapa. Mándenme buena energía, porque no me siento nada bien y tengo miedo", mencionó.
Hasta el momento, Valentino Lázaro no ha entregado nuevos detalles sobre las causas de su malestar ni ha informado cuál es su estado de salud tras ser atendido en el servicio de urgencias.
¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Valentino Lázaro?
Valentino Lázaro compartió con sus seguidores varios momentos de la celebración de su cumpleaños número 27, que disfrutó junto a un grupo de amigos cercanos. Desde las primeras horas del 9 de julio mostró parte de la jornada a través de sus redes sociales y, antes de revelar que terminó en un servicio de urgencias, su última publicación mostró el momento en el que sopló la vela de su pastel de cumpleaños.
Por lo pronto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización que el creador de contenido comparta a través de este mismo medio.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike