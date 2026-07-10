Se hace viral antigua entrevista de Daniela Ospina sobre James Rodríguez: esto dijo de su relación

Tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, James Rodríguez volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales.

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Además del rendimiento del capitán de la 'Tricolor', muchos usuarios también han hablado de su familia, por lo que una antigua entrevista de Daniela Ospina volvió a viralizarse.

En la conversación, la empresaria habló sobre la relación que mantiene con su expareja después del divorcio y explicó por qué ha preferido no hacer comentarios negativos sobre el padre de su hija, Salomé.

Sale a la luz nuevamente una entrevista de Daniela Ospina hablando de James Rodríguez (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto Patricia de Melo Moreina / AFP)

¿Qué dijo Daniela Ospina sobre James Rodríguez?

Durante la entrevista, Daniela Ospina fue consultada sobre el hecho de que, pese a su separación, ni ella ni James Rodríguez han hablado públicamente en malos términos el uno del otro.

Frente a esto, la empresaria aseguró que siempre ha puesto en primer lugar el bienestar de su hija y que, cuando una pareja se separa, los problemas son entre los adultos y no deben afectar a los hijos.

Daniela también señaló que las personas cambian con el paso de los años y que, al final, serán los hijos quienes construyan su propia opinión sobre sus padres a partir de las experiencias que vivan con ellos, sin necesidad de que otras personas influyan en esa percepción.

Además, reconoció que es consciente de la exposición pública que tiene su familia y que cualquier declaración sobre James podría llegar a ser escuchada por Salomé en algún momento.

Por esa razón, explicó que siempre procura ser cuidadosa con sus palabras, ya que considera que la principal afectada por cualquier conflicto público sería su hija.

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¿Por qué se divorciaron Daniela Ospina y James Rodríguez?

Daniela Ospina y James Rodríguez anunciaron su separación en 2017, después de más de seis años de matrimonio y de tener una hija en común, Salomé.

Con el paso de los años, la empresaria ha explicado que la decisión estuvo relacionada con situaciones personales y con los cambios que vivieron durante su vida en España. También ha señalado que ambos buscaron tomar la mejor decisión para sus vidas y mantener una buena relación por el bienestar de su hija.

Desde entonces, los dos han continuado con sus proyectos personales. Daniela Ospina contrajo matrimonio con el actor venezolano Gabriel Coronel, con quien tiene un hijo. Por su parte, James Rodríguez mantiene una relación sentimental con Luisa Duque.