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Daniela Ospina reveló el estado de Salomé tras afectarse por la eliminación de Colombia

La hija de James Rodríguez se mostró muy afectada por la eliminación de Colombia en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
daniela ospina sobre salome rodriguez
Daniela Ospina habló del estado de Salomé/AFP: Ivan Apfel/Maddie Meyer

La empresaria Daniela Ospina reveló a sus millones de fanáticos cómo se encuentra su hija Salomé Rodríguez luego de mostrarse bastante conmovida por la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, en la que su papá James Rodríguez era el capitán del equipo.

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¿Qué dijo Daniela Ospina sobre Salomé Rodríguez?

La empresaria activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, en donde la cuestionaron sobre cómo encontraba su hija Salomé Rodríguez luego de que se le viera llorando tras la derrota de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026, que le costó la clasificación a cuartos de final.

daniela ospina sobre salome

La paisa agradeció a todos por el cariño que siempre le brindan a su hija y aprovechó para tranquilizar a muchos, indicando que ella está bien pese a la tristeza que siente en este momento por no ver a su papá avanzar en la competencia.

"Está muy ya gracias a Dios. Yo creo que una de las tareas más difíciles de los padres es ayudarle a los niños a canalizar todas esas emociones, situaciones o lo que puedan estar viviendo. Siempre hablo mucho con ella de que se gana, se pierde, se aprende, estamos en ese trabajo de ayudarla", expresó.

Aclaró que con el tema del fútbol la pequeña sí sufre bastante, pero destacó que no es nada que no se pueda ayudar a llevar sus emociones.

"La está llevando con mucha paz y amor, pero sí la sufre bastante", agregó.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Salomé Rodríguez tras las confesiones de Daniela Ospina?

Luego de las palabras de Daniela Ospina, varios fanáticos reaccionaron al respecto, donde muchos detallaron que se sintieron igual que la joven, otros le enviaron mensajes de aliento y apoyo a Salomé, mientras que otros aprovecharon para felicitar a Daniela Ospina por la gran labor de madre que hace.

salome afectada tras eliminacion de colombia

Por ahora, Salomé Rodríguez sigue cautivando en redes sociales con sus apariciones, en especial, por sus bailes.

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Por su parte, James Rodríguez ha estado ausente de las redes sociales luego de la eliminación, generando expectativa sobre si hablará sobre la eliminación de Colombia en el que habría sido su último Mundial.

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