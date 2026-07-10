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Este sería el curioso nombre que Karola y Eidevin escogieron para su bebé: ¿es niña o niño?

Seguidores de Karola aseguran haber descubierto el supuesto nombre del bebé que espera junto a Eidevin.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Cómo se llamaría el bebé de Karola y Eidevin?
¿Cómo se llamaría el bebé de Karola y Eidevin? (Foto Canal RCN | Freepik).

Karola volvió a dar de qué hablar entre sus seguidores luego de que en redes sociales comenzara a circular el supuesto nombre que ella y Eidevin habrían elegido para su bebé. La versión, impulsada por varios fanáticos, también abrió el debate sobre si el bebé que esperan es niño o niña.

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¿Cómo se llamará el bebé de Karola y Eidevin López?

Durante las últimas horas Karola y Eivedin López, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, se han apoderado de las tendencias en redes sociales tras anunciar que estarían a la espera de su primer hijo juntos.

Karola sorprendió al confirmar su embarazo: así presentó al padre de su hijo
Karola sorprendió al confirmar su embarazo: así presentó al padre de su hijo. (Foto Canal RCN).

A raíz de la emocionante noticia, la publicación oficial compartida a través de la cuenta oficial de Instagram de la creadora de contenido, en el que acumula una gran cantidad de seguidores, se llenó de comentarios entre los que destacó varios en particular que coincidieron en lo mismo: el nombre del bebé.

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Según fanáticos de la pareja de influenciadores, antes de anunciar la noticia ambos ya habrían revelado cómo le pondrían a su primer hijo, siendo su elección un nombre bastante particular: Aila López.

¿Karola y Eidevin López revelaron el género de su bebé?

Ahora bien, aunque la noticia de la dulce espera fue revelada hace apenas pocas horas, los fanáticos de la pareja también llenaron la publicación original con comentarios que hacían alusión a que el bebé sería una niña, esto debido al nombre que ambos habrían elegido para ella.

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Sin embargo, Karola y Eidevin no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si realmente ese fue el nombre escogido para su bebé y si este sería una niña como aseguran en redes, o por el contrario sería un niño.

¿Qué dijo Eidevin sobre el supuesto embarazo de Karola?
El supuesto embarazo de Karola genera conversación en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Por lo pronto, el anuncio continúa generando reacciones en diferentes plataformas digitales en donde varios creadores de contenidos pequeños analizan con lupa esta emocionante noticia compartida por los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Así mismo, habrá que esperar a que la pareja revele nuevos detalles sobre la llegada de su bebé.

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