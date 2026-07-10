Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, sorprendió a sus seguidores al confirmar que estaba embarazada, una noticia que rápidamente despertó reacciones en redes sociales. Sin embargo, poco después comenzaron a circular comentarios que desmintieron su anuncio y expusieron la razón por la que varios usuarios pusieron en duda la veracidad de la noticia.

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¿Karola, de La casa de los famosos Colombia, está embarazada?

Durante la mañana del pasado jueves 9 de julio Karola se apoderó de las tendencias luego de que en redes sociales comenzara a circular un corto audiovisual en el que confesó a dos compañeros de trabajo de un proyecto televisado que se encontraba a la espera de su primer hijo.

Karola mostró su embarazo en redes sociales / (Foto de Canal RCN y Freepik)

“Estoy Embarazada. Es de Eidevin, ¿cómo le dices tú? Él no sabe, no le he dado la sorpresa todavía”,confesó, generando preguntas entre los internautas, quienes esperaban ver el anuncio oficial en sus redes sociales, y así fue.

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En horas de la tarde, la creadora de contenido digital sorprendió a todos con la publicación de dos fotografías: una en la que posaba con una enorme pancita de embarazada, y otra en la que se encontraba en medio de la ecografía para ver el estado del bebé.

Sin embargo, aunque la publicación generó diversas reacciones de felicitaciones y gran emoción, no todos terminaron convencidos y comenzaron a asegurar que todo era un montaje.

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¿Por qué en redes sociales aseguran que el embarazo de Karola es falso?

Una vez Karola anunció esta emocionante etapa de su vida, que supuestamente compartiría junto a su pareja sentimental Eidevin, varios internautas comenzaron a comentar la publicación con mensajes en los que aseguraban que la creadora de contenido no estaba embarazada, y que todo se trataba de fotografías modificadas con Inteligencia Artificial (IA).

El supuesto embarazo de Karola genera conversación en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Según sus argumentos, la publicación haría parte de una dinámica entre Eidevin y ella en la que, al parecer, querían hacer creerle a los demás que estaban esperando a su primer hijo juntos, pero no es así.

Comentarios como: “es IA, ¿no le ves la cara?”, “Obviamente es IA, es una dinámica que tiene con Eidevin”, “¿Por qué creen que es verdad? Esto hace parte de un reto, jajajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Por lo pronto Karola, ni Eidevin, principales involucrados, no han manifestado nada al respecto frente a estas afirmaciones.