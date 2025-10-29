Valentino Lázaro rompe el silencio: ¿Hubo coqueteo entre Hugo García y Cara Rodríguez?

La conversación que mantuvieron Hugo García y Camila Rodríguez, conocida en redes como Cara, sigue generando titulares y comentarios en plataformas digitales.

Lo que parecía un encuentro casual durante un evento de Fórmula 1 en México se transformó en el centro de una nueva polémica y Valentino Lázaro, amigo cercano de Cara, decidió aclarar lo ocurrido durante una transmisión en vivo, donde dio su versión de los hechos y ofreció detalles inéditos del momento.

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Así reaccionó Violeta Bergonzi a la salida de Ricardo Vesga de MasterChef Celebrity Colombia

¿Cómo se dio el encuentro entre Hugo García y Cara?

Según Valentino, todo ocurrió de manera casual durante las jornadas del evento deportivo, donde los tres coincidieron en la misma zona de asientos durante tres días consecutivos.

Valentino explicó que fue el propio Hugo quien se acercó a saludar, mostrando una actitud amable y abierta desde el primer momento. “Él fue quien dio el paso para hablar", señaló el creador de contenido, desmintiendo cualquier gesto de coqueteo entre el modelo peruano y su amiga.

Sin embargo, admitió que la situación generó cierta incomodidad, especialmente por la historia que une a Cara con Beéle, su ex esposo y también expareja de la creadora de contenido e Isabella Ladera, la actual novia de Hugo.

Este triángulo mediático, que ya había sido protagonista de varios titulares meses atrás, volvió a encender las redes con el video viral del encuentro.

¿Qué opinó Valentino sobre Isabella Ladera?

Durante la transmisión, Valentino Lázaro fue directo al hablar sobre Isabella y aseguró que ha intentado proyectar una imagen de víctima ante la opinión pública, especialmente dentro del círculo social que la rodea, y envió un contundente mensaje a Hugo, en el que le recomendaba "darse su lugar" y no creer todo lo que su novia le decía, pues él era quien realmente no la conocía en su forma de actuar y pensar.

Valentino Lázaro no se quedó callado y soltó detalles del “malentendido” entre Cara y el novio de Isabella Ladera | Foto del Canal RCN.

"Si vamos a hablar de ser víctimas, mi amiga también lo sería, porque también tiene dos hijos”, comentó, dejando ver que aún existen heridas sin cerrar entre los involucrados en esta situación emocional.

El creador también mencionó que Hugo, en un momento de confianza, hizo comentarios sobre Isabella que le parecieron fuera de lugar, pues habría intentado justificar ciertas actitudes de su pareja, lo que generó una conversación más profunda sobre respeto y límites.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Qué dijo Hugo García ante los rumores?

Poco después de que los videos del evento se difundieran, Hugo García intentó frenar las especulaciones a través de un comunicado, y aclaró que su interacción con Cara fue breve y respetuosa, y negó rotundamente cualquier insinuación romántica.

“No hubo coqueteo, solo educación. Vengo de una familia que me enseñó valores y respeto hacia los demás”, afirmó.

Hugo García explicó que asistió al evento por compromisos laborales y que coincidió con varios creadores de contenido, entre ellos Valentino y Cara, y recalcó que no tiene ningún vínculo con las disputas pasadas entre su novia y la ex de Beéle.

Isabella Ladera no se pronunció, pero los usuarios aseguran que su silencio fue un acto de madurez. Foto: AFP - Ivan Apfel

Por su parte, Isabella Ladera decidió no pronunciarse al respecto, lo que algunos interpretaron como un gesto de madurez para evitar prolongar el conflicto.

Valentino concluyó su destacando que, aunque las redes magnifican todo, él no busca generar más polémica y que el encuentro entre Hugo García y Cara parece haber sido más un cruce casual que un nuevo capítulo romántico o una razón para hacer crecer las rivalidades.