Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro rompe el silencio: ¿Hubo coqueteo entre Hugo García y Cara Rodríguez?

Valentino Lázaro decidió contar su versión sobre el encuentro entre Hugo García y Cara Rodríguez, aclarando si hubo coqueteo o no.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Valentino Lázaro contó cómo se dio el encuentro entre Hugo García y Cara Rodríguez durante el evento de Fórmula 1 en México.
Valentino Lázaro contó cómo se dio el encuentro entre Hugo García y Cara Rodríguez durante el evento de Fórmula 1 en México. Foto Canal RCN/ Foto AFP/ Ivan Apfel

La conversación que mantuvieron Hugo García y Camila Rodríguez, conocida en redes como Cara, sigue generando titulares y comentarios en plataformas digitales.

Lo que parecía un encuentro casual durante un evento de Fórmula 1 en México se transformó en el centro de una nueva polémica y Valentino Lázaro, amigo cercano de Cara, decidió aclarar lo ocurrido durante una transmisión en vivo, donde dio su versión de los hechos y ofreció detalles inéditos del momento.

Artículos relacionados

¿Cómo se dio el encuentro entre Hugo García y Cara?

Según Valentino, todo ocurrió de manera casual durante las jornadas del evento deportivo, donde los tres coincidieron en la misma zona de asientos durante tres días consecutivos.

Valentino explicó que fue el propio Hugo quien se acercó a saludar, mostrando una actitud amable y abierta desde el primer momento. “Él fue quien dio el paso para hablar", señaló el creador de contenido, desmintiendo cualquier gesto de coqueteo entre el modelo peruano y su amiga.

Sin embargo, admitió que la situación generó cierta incomodidad, especialmente por la historia que une a Cara con Beéle, su ex esposo y también expareja de la creadora de contenido e Isabella Ladera, la actual novia de Hugo.

Este triángulo mediático, que ya había sido protagonista de varios titulares meses atrás, volvió a encender las redes con el video viral del encuentro.

Artículos relacionados

¿Qué opinó Valentino sobre Isabella Ladera?

Durante la transmisión, Valentino Lázaro fue directo al hablar sobre Isabella y aseguró que ha intentado proyectar una imagen de víctima ante la opinión pública, especialmente dentro del círculo social que la rodea, y envió un contundente mensaje a Hugo, en el que le recomendaba "darse su lugar" y no creer todo lo que su novia le decía, pues él era quien realmente no la conocía en su forma de actuar y pensar.

Valentino Lázaro
Valentino Lázaro no se quedó callado y soltó detalles del “malentendido” entre Cara y el novio de Isabella Ladera | Foto del Canal RCN.

"Si vamos a hablar de ser víctimas, mi amiga también lo sería, porque también tiene dos hijos”, comentó, dejando ver que aún existen heridas sin cerrar entre los involucrados en esta situación emocional.

El creador también mencionó que Hugo, en un momento de confianza, hizo comentarios sobre Isabella que le parecieron fuera de lugar, pues habría intentado justificar ciertas actitudes de su pareja, lo que generó una conversación más profunda sobre respeto y límites.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Hugo García ante los rumores?

Poco después de que los videos del evento se difundieran, Hugo García intentó frenar las especulaciones a través de un comunicado, y aclaró que su interacción con Cara fue breve y respetuosa, y negó rotundamente cualquier insinuación romántica.

“No hubo coqueteo, solo educación. Vengo de una familia que me enseñó valores y respeto hacia los demás”, afirmó.

Hugo García explicó que asistió al evento por compromisos laborales y que coincidió con varios creadores de contenido, entre ellos Valentino y Cara, y recalcó que no tiene ningún vínculo con las disputas pasadas entre su novia y la ex de Beéle.

Isabella Ladera
Isabella Ladera no se pronunció, pero los usuarios aseguran que su silencio fue un acto de madurez. Foto: AFP - Ivan Apfel

Por su parte, Isabella Ladera decidió no pronunciarse al respecto, lo que algunos interpretaron como un gesto de madurez para evitar prolongar el conflicto.

Valentino concluyó su destacando que, aunque las redes magnifican todo, él no busca generar más polémica y que el encuentro entre Hugo García y Cara parece haber sido más un cruce casual que un nuevo capítulo romántico o una razón para hacer crecer las rivalidades.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate

Reviven video de Melissa Gate diciendo que este año no iría a más realities con fuertes críticas

Melissa Gate enfrenta críticas luego de que revivieran un video en el que aseguraba que no participaría en más realities.

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia

Famosa cantante rompió el silencio tras las declaraciones de Clara Diago al “involucrarse” en su actual relación en el pasado.

Baby Demoni, baño, muerte Influencers

Salen a la luz inéditas imágenes del baño donde habrían encontrado a Baby Demoni

Las fotografías del lugar tienen elementos que serían pruebas para identificar lo que le ocurrió a Baby Demoni antes de morir.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano con orzuelo Aída Victoria Merlano

¿Qué es un orzuelo, afección que sufrió Aida Victoria Merlano, y cómo tratarlo?

Estos son los cuidados que se debes tener para sanar un orzuelo, afección que tuvo Aida Victoria Merlano.

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 Talento nacional

Juan Fernando Quintero lleva la Comuna 13 al mundo de la moda: así es su nuevo emprendimiento

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida