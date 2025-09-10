Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro hizo inesperada confesión sobre Andrea Valdiri, ¿harán las paces?

En medio de una entrevista, Valentino Lázaro habló sobre sus diferencias con Andrea Valdiri y dejó clara su posición.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia - Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Valentino Lázaro reveló si haría las pases con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Recientemente, Valentino Lázaro, uno de los influenciadores que con frecuencia llama la atención en redes sociales, dio de qué hablar entre los internautas luego de que decidiera revelar si habría la posibilidad de hacer las pases con Andrea Valdiri.

¿Valentino Lázaro haría las pases con Andrea Valdiri? Esto dijo

En medio del programa ‘Tamo En ViVo’, el polémico creador de contenido fue interrogado sobre la posibilidad de limar asperezas con Valdiri, con quien meses atrás protagonizó un roce que se convirtió en uno de los temas más comentados y que, hoy por hoy, sigue gerando interés en los usuarios.

“¿Tú arreglarías tu situación con Andrea?”, preguntó uno de los conductores del programa. Frente a la pregunta, Lázaro no dudó en expresar su punto de vista y aclarar si esto es posible o definitivamente no.

“Tendría que hablar con ella, no puedo decir si lo arreglaría, tendría que habalr con ella, porque yo siento que es complicado, ella y yo estamos muy parados en lo que somos”; fueron las palabras del creedor de contenido.

Así mismo, reiteró que, en su caso, él no va a dejar de decir lo que piensa sobre ella, además, aseguró que nada de lo que dijo en su momento ha cambiado.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Valentino Lázaro se sinceró sobre su relación con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Andrea Valdiri?

Meses atrás, ambos influenciadores estuvieron en el centro de la polémica luego de que Valentino arremetiera contra Valdiri y afirmara que la mujer fue quien estuvo detrás de que sus cuentas resultaran “tumbadas”.

Frente a los señalamientos en su contra, la barranquillera no se quedó callada y, en ese entonces, advirtió con 4grdir físicamente al hombre en caso de que llegara a encontrárselo.

Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia
Valentino Lázaro habló de la posibilidad de hacer las pases con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, por motivo del enfrentamiento entre Yina Calderóny Andrea, el mismo Valentino admitió estar de lado de Valdiri, solo por la p3lea, pues ha dejado claro en varias oportunidades que Calderón no es de sus afectos.

