Valentino Lázaro habla de Melissa Gate y lanza rumores que generan debate en redes ¿qué reveló?

En las últimas horas, el nombre del creador de contenido digital Valentino Lázaro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras lanzar rumores de Melissa Gate donde compartió su opinión acerca de una información recibida.

Valentino Lázaro lanza rumores sobre Melissa Gate: ¿qué dijo?

Recientemente, Valentino Lázaro tuvo una entrevista en el programa de Dímelo King ‘Estamo en Vivo’, donde el creador de contenido reveló algunos rumores escuchados acerca de la influenciadora Melissa Gate, quien fue una de las finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿A qué se dedica Valentino Lázaro? | Foto: Canal RCN

Una de las palabras más que más resonaron por parte de Valentino Lázaro en la entrevista se trató acerca de que habló con una mujer quien le compartió algunas pruebas acerca de un hecho que hizo Melissa Gate en el pasado tras el rumor compartido de que salió con un adulto mayor, pues expresó las siguientes palabras:

“Hablé con una chica que tiene un novio y me mostró pruebas de que Melissa Gate fue la m*za de un viejito y viajaba con él por dinero”, añadió Valentino.

Desde luego, Valentino aclaró que recibió hace un periodo de tiempo este rumor compartido acerca de Melissa Gate, pues, aunque no es confirmado por parte de la creadora de contenido digital, muchos internautas han dividido su opinión en redes sociales.

¿Quién es Valentino Lázaro y por qué es viral en redes sociales?

Cabe destacar que Valentino Lázaro se ha posicionado en uno de los creadores de contenido digital más destacados del país a raíz de sus polémicos comentarios y, también, por demostrar una gran habilidad en el campo artístico, donde ha realizado una serie de bailes virales con su talento.

Además, el influenciador ha acaparado la atención mediática en los últimos meses tras ser uno de los panelistas del programa ‘Tamo en vivo – Pódcast colombiano’ en el que ha compartido varias opiniones de varias figuras que hacen parte del mundo del entretenimiento.

Por su parte, Valentino se ha ganado el cariño por parte de sus seguidores al demostrar ser auténtico en cuanto a su forma de ser y demostrar gran originalidad a través de su contenido en redes sociales.