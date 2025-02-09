Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro habla de Melissa Gate y lanza rumores que generan debate en redes ¿qué reveló?

Valentino Lázaro causó revuelo al compartir rumores sobre Melissa Gate, generando división de opiniones entre los internautas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Valentino Lázaro y Melissa Gate
¿Qué dijo Valentino Lázaro de Melissa Gate? | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre del creador de contenido digital Valentino Lázaro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras lanzar rumores de Melissa Gate donde compartió su opinión acerca de una información recibida.

Artículos relacionados

Valentino Lázaro lanza rumores sobre Melissa Gate: ¿qué dijo?

Recientemente, Valentino Lázaro tuvo una entrevista en el programa de Dímelo King ‘Estamo en Vivo’, donde el creador de contenido reveló algunos rumores escuchados acerca de la influenciadora Melissa Gate, quien fue una de las finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro
¿A qué se dedica Valentino Lázaro? | Foto: Canal RCN

Una de las palabras más que más resonaron por parte de Valentino Lázaro en la entrevista se trató acerca de que habló con una mujer quien le compartió algunas pruebas acerca de un hecho que hizo Melissa Gate en el pasado tras el rumor compartido de que salió con un adulto mayor, pues expresó las siguientes palabras:

“Hablé con una chica que tiene un novio y me mostró pruebas de que Melissa Gate fue la m*za de un viejito y viajaba con él por dinero”, añadió Valentino.

Desde luego, Valentino aclaró que recibió hace un periodo de tiempo este rumor compartido acerca de Melissa Gate, pues, aunque no es confirmado por parte de la creadora de contenido digital, muchos internautas han dividido su opinión en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Quién es Valentino Lázaro y por qué es viral en redes sociales?

Cabe destacar que Valentino Lázaro se ha posicionado en uno de los creadores de contenido digital más destacados del país a raíz de sus polémicos comentarios y, también, por demostrar una gran habilidad en el campo artístico, donde ha realizado una serie de bailes virales con su talento.

Artículos relacionados

Además, el influenciador ha acaparado la atención mediática en los últimos meses tras ser uno de los panelistas del programa ‘Tamo en vivo – Pódcast colombiano’ en el que ha compartido varias opiniones de varias figuras que hacen parte del mundo del entretenimiento.

Por su parte, Valentino se ha ganado el cariño por parte de sus seguidores al demostrar ser auténtico en cuanto a su forma de ser y demostrar gran originalidad a través de su contenido en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Evaluna y Camilo Echeverry Camilo

Camilo le cortó el pelo a Evaluna, así luce ahora

Así fue el cambio de look que le hizo el artista Camilo a su esposa Evaluna Montaner.

Karina García, Valentino Karina García

Valentino causa ternura tras enaltecer a su mamá Karina García en transmisión en vivo

Valentino le dio unas inesperadas palabras a su mamá que la llenaron de amor y conquistó a sus seguidores.

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra confesó lo que exige en su próxima relación tras polémica

Ornella Sierra compartió sus nuevas condiciones para estar en una relación tras su polémica.

Lo más superlike

Cinta negra Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

Falleció un miembro clave de un reconocido programa matutino, dejando un gran legado entre colegas y televidentes.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más