Karola se autoproclamó reina y arremetió contra Melissa Gate: "atrevida"

Karol Alcendra, mejor conocida como Karola, causó revuelo en las últimas horas en redes sociales luego de que lanzara polémicas declaraciones en contra de Melissa Gate.

¿Por qué Karola arremetió en las últimas horas contra Melissa Gate?

Karola, quien actualmente es una de las participantes de “La Casa de Alofoke”, decidió aprovechar las cámaras del reality para arremeter contra la finalista de La casa de los famosos Colombia y autoproclamarse como la nueva reina.

“¿Quién es la nueva reina Meli Gate?”, fueron las palabras que dijo la creadora de contenido mientras señalaba su rostro en un cojín en el que aparece ella plasmada mientras lleva una corona en su cabeza, “atrevida”, señaló.

Segundos más tarde, la influencer que además es una de las mejores amigas de Emiro Navarro, dio a conocer que hace poco se enteró que, supuestamente, Melissa le habló a “Alofoque” por medio de un TikTok para expresarle su deseo de estar en este reality.

¿Qué dijo Karola sobre Melissa Gate?

Tras conocer el interés de la antioqueña, Karola no dudó dar su opinión sin filtros sobre la situación: “lo que está con Dios, ni el diablo puede, gracias a Dios estoy aquí yo”.

La razón por la que Karola lanzó fuertes comentarios sobre Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

Con estas declaraciones, la creadora digital dejó claro, una vez más, que la discordia con la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia aún se mantiene, pues para nadie es un secreto que, desde hace unos meses atrás, ambas dejaron claro que no tiene ninguna intensión de hacer las paces.

Karola arremetió contra Melissa Gate y se autoproclamó reina. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, el momento en el que la colombiana decidió hablarle a las cámaras para autoproclamarse reina, desató inconformidades entre sus compañeros, ya que mientras hablaba con el público se encontraba de pie en la mesa del comedor.

Pese a la insistencia de los demás habitantes de la casa para que se bajara de la mesa, la actitud de Karola no fue la mejor, pues se negó a hacerlo y en cambio, retó a su compañera a que la bajara.

Por ahora, Melissa Gate no se ha pronunciado frente a lo dicho por Alcendra, por lo que muchos esperan que, fiel a su estilo directo le responda a la influencer costeña.