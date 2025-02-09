Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karola se autoproclamó reina y arremetió contra Melissa Gate: "atrevida"

En las últimas horas, Karola, amiga de Emiro Navarro hizo fuertes declaraciones en contra de Melissa Gate.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karola durante entrevista en Buen día Colombia - Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karola arremetió contra Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

Karol Alcendra, mejor conocida como Karola, causó revuelo en las últimas horas en redes sociales luego de que lanzara polémicas declaraciones en contra de Melissa Gate.

Artículos relacionados

¿Por qué Karola arremetió en las últimas horas contra Melissa Gate?

Karola, quien actualmente es una de las participantes de “La Casa de Alofoke”, decidió aprovechar las cámaras del reality para arremeter contra la finalista de La casa de los famosos Colombia y autoproclamarse como la nueva reina.

Artículos relacionados

“¿Quién es la nueva reina Meli Gate?”, fueron las palabras que dijo la creadora de contenido mientras señalaba su rostro en un cojín en el que aparece ella plasmada mientras lleva una corona en su cabeza, “atrevida”, señaló.

Artículos relacionados

Segundos más tarde, la influencer que además es una de las mejores amigas de Emiro Navarro, dio a conocer que hace poco se enteró que, supuestamente, Melissa le habló a “Alofoque” por medio de un TikTok para expresarle su deseo de estar en este reality.

¿Qué dijo Karola sobre Melissa Gate?

Tras conocer el interés de la antioqueña, Karola no dudó dar su opinión sin filtros sobre la situación: “lo que está con Dios, ni el diablo puede, gracias a Dios estoy aquí yo”.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Karola lanzó fuertes comentarios sobre Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

Con estas declaraciones, la creadora digital dejó claro, una vez más, que la discordia con la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia aún se mantiene, pues para nadie es un secreto que, desde hace unos meses atrás, ambas dejaron claro que no tiene ninguna intensión de hacer las paces.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karola arremetió contra Melissa Gate y se autoproclamó reina. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, el momento en el que la colombiana decidió hablarle a las cámaras para autoproclamarse reina, desató inconformidades entre sus compañeros, ya que mientras hablaba con el público se encontraba de pie en la mesa del comedor.

Pese a la insistencia de los demás habitantes de la casa para que se bajara de la mesa, la actitud de Karola no fue la mejor, pues se negó a hacerlo y en cambio, retó a su compañera a que la bajara.

Por ahora, Melissa Gate no se ha pronunciado frente a lo dicho por Alcendra, por lo que muchos esperan que, fiel a su estilo directo le responda a la influencer costeña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcas misteriosas en la piel y objetos que se movían solos… Lo que vivió el elenco de El Conjuro fuera del set. Viral

Así se vivieron escalofriantes sucesos paranormales durante el rodaje 'El Conjuro'

La saga de El Conjuro no solo asustó en pantalla, Vera Farmiga y parte del equipo vivieron experiencias paranormales fuera del set.

Karina García y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Manelyk González confirmó reencuentro con Karina García, ¿cuándo será?

En las últimas horas, Manelyk González causó expectativa en redes sociales al revelar detalles de su viaje a Colombia.

José Rodríguez y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. José Rodríguez

José reveló la curiosa razón por la que evita bañarse con Yaya: "no es normal"

A través de un video que circula en redes sociales, José Rodríguez no dudo en hablar de esta situación junto a Yaya Muñoz.

Lo más superlike

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Viral

Así se vivió la aparición de presencias paranormales en la vecindad de 'El Chavo del 8'

El Chavo del 8 marcó generaciones con humor y nostalgia, pero también dejó rumores inquietantes sobre sucesos paranormales en su rodaje.

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Talento nacional

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

Shakira Shakira

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje