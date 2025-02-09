Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado estrena ¿Qué Hay pa’ Dañar? tras su paso por MasterChef Celebrity

Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia llegan a la App de Canal RCN con humor, sarcasmo y una combinación perfecta.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Qué Hay pa’ Dañar? llega a la App RCN con Valentina Taguado
Valentina Taguado estrena ¿Qué Hay pa’ Dañar? en la App RCN. (Foto: Canal RCN)

El próximo 8 de septiembre llega a la App de Canal RCN ¿Qué Hay pa’ Dañar?, un programa digital lleno de humor, sarcasmo y frescura, conducido por Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia.

Así ha sido el recorrido de Valentina Taguado en MasterChef Celebrity

La bogotana Valentina Taguado, una de las voces más reconocidas de la radio juvenil en Colombia, se ganó el corazón de sus oyentes gracias a su carisma y su historia de vida.

Valentina llega a ¿Qué Hay pa’ Dañar?
Valentina Taguado se toma la App RCN. (Foto: Canal RCN)

Hoy, también conquista a los televidentes con sus recetas, ocurrencias y su participación en MasterChef Celebrity, donde desde el inicio ha sido una de las favoritas por su talento en repostería.

Cada vez sorprende al jurado con platos que destacan por su creatividad en la cocina. Además, ha sabido manejar la presión de los retos, evitando en varias ocasiones el temido delantal negro.

Valentina Taguado en ¿Qué Hay pa’ Dañar (1)
¿Qué Hay pa’ Dañar?: El humor de Valentina ahora en la App de RCN. Foto: Canal RCN)

Su carisma y la forma en que se lleva con los demás concursantes siempre llaman la atención, y su amistad con Valeria Aguilar lo demuestra. Pero claro, como en toda competencia, no todo ha sido color de rosa: hace poco tuvo desacuerdo con la exreina Michelle Rouillard.

¿A qué hora se transmite ¿Qué Hay pa’ Dañar? y qué más debes saber sobre el programa

El próximo 8 de septiembre llega a la app de Canal RCN ¿Qué Hay pa’ Dañar?, un programa digital que se transmitirá de lunes a viernes, de 6 a.m. a 10 a.m., y que promete convertirse en un nueva opción matutina llena de actualidad, entretenimiento, humor y frescura.

La propuesta estará a cargo de Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia, un equipo que buscará conectar con los espectadores a través de temas de interés, noticias y entretenimiento, sin duda, le pondrán su sello característico.

Valentina Taguado estará acompañada por Gerly “Hassam” Gómez Parra, el humorista bogotano conocido también por sus personajes de Güevardo y la Doctora Gloria. Además de su participación de MasterChef Celebrity.

Por su parte, Johana Velandia, conocida como ‘Una gorda ahí’ la humorista participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, hace Stand-up comedy abordando temas como la autoestima, la aceptación corporal y las experiencias de las mujeres de talla grande.

