Valentino Lázaro expuso audios de Yina Calderón hablando mal de Melissa Gate: "fingió amistad"

Valentino Lázaro expuso los chats con Yina Calderón y aseguró que es una persona que en la que no se puede confiar.

Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025 - Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Valentino Lázaro sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Una vez más el nombre de Yina Calderón vuelve a estar en el centro de la polémica, pues recientemente Valentino Lázaro arremetió en su contra y no solo eso, también reveló chats en los que expuso varias conversaciones que la dejaron en evidencia.

¿Qué conversaciones reveló Valentino Lázaro con Yina Calderón?

En medio del programa 'Tamo En Vivo' de Dímelo King, el controversial creador de contenido inició su intervención asegurando, en primer lugar, que en Yina no se podía confiar, por lo que segundos después procedió a mostrar desde su celular los audios que ella le enviaba junto a publicaciones en las que Melissa Gate se refería a él.

"Te lo digo de todo corazón, no le votes más cosas a ella, yo digo que es mejor, ya no hables más de ella, a mí hay cosas de ella que no me gusta a veces, a veces me raya que le tire tanto a Karina, siento que no hay necesidad de joder a la china, entonces me da como mamera", son las palabras mencionadas por la empresaria de fajas en la conversación.

De acuerdo con Lázaro, Calderón borró uno de los mensajes, hecho que lo llevó a afirmar lo siguiente: "qué oportuna Yina, pensé que como eras parada no eliminabas mensajes".

Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025.
Valentino Lázaro expuso chats con Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate en los chats revelados por Valentino Lázaro?

Segundos más tarde, el influenciador señaló que, en los mensajes que fueron borrados la empresaria de fajas habría hecho acusaciones en contra de Melissa en las que dejó claro que la mujer no era de su agrado.

"Me decía que Melissa andaba crecida, engreída, pero que iba a fingir amistad con ella para entrar al reality juntas", comentó Valentino.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Valentino Lázaro arremetió contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Yina Calderón y por qué arremetió en su contra?

A raíz de la revelación del creador de contenido y también panelista del programa, cabe señalar que, aunque Calderón y Gate mantuvieron una relación cercana, recientemente las dos han estado lanzando fuertes pullas en su contra que han dejado expuesta que su relación volvió a ser de discordia como en un principio.

