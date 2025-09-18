Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro explicó las razones detrás del fallido acuerdo con Dímelo King: “Me cambió la vida”

Valentino Lázaro explicó su fallida negociación con Dímelo King y mostró su lado empresarial.

Valentino habla de su distanciamiento con Dímelo King
Valentino Lázaro rompe el silencio sobre su acuerdo con Dímelo King.

La relación laboral entre Valentino Lázaro y Dímelo King parecía avanzar con solidez tras una prueba piloto de un mes en el programa digital, sin embargo, el influencer reveló qué pasó y por qué no se ha podido dar.

¿Qué explicó Valentino Lázaro sobre Dímelo King?

El creador de contenido colombiano aseguró que la experiencia lo marcó de manera positiva, al punto de afirmar que “le cambió la vida” pero el entusiasmo inicial no fue suficiente para asegurar un contrato a largo plazo, pues las negociaciones no llegaron a un consenso.

Valentino habla de su distanciamiento con Dímelo King
Las razones de Valentino Lázaro para no continuar junto a Dímelo King.

El proceso incluyó propuestas y contrapropuestas entre los equipos de representación. Dímelo King ofreció a Lázaro seis meses adicionales de trabajo, pero Isabel de León, mánager general del influenciador, no encontró favorables las condiciones y presentó cambios que no fueron aceptados.

Aunque Lázaro expresó su disposición a continuar incluso sin remuneración, aclaró que las decisiones deben tomarse de forma conjunta con su equipo.

Durante una transmisión en vivo, Lázaro subrayó que la salida del proyecto no respondió a desacuerdos personales.

Según él, la negociación se mantuvo en el terreno estrictamente contractual y comercial. Afirmó también que valora al equipo del programa, pero su empresa opera con reglas claras que no permiten avanzar sin el aval de todos los colaboradores.

El creador destacó que su mánager, Isabel de León, es parte fundamental de su estructura empresarial, la misma que comparte en sociedad y con la que gestiona no solo su carrera, sino también la de otros talentos digitales.

Valentino habla de su distanciamiento con Dímelo King
Valentino Lázaro rompe el silencio sobre su acuerdo con Dímelo King. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo funciona la empresa de Valentino Lázaro?

En su intervención, Lázaro ofreció detalles sobre el equipo de siete personas que lo acompaña en su trabajo diario. Mencionó a su editor, asistente, encargado de grabación, contador, abogados, un mánager de redes sociales y a la mánager general.

Cada uno cumple un rol específico dentro de la organización, lo que, según él, convierte su actividad en una empresa formal.

El influenciador reveló que su estructura genera ingresos superiores a los trescientos millones de pesos mensuales gracias a contratos con marcas reconocidas.

Resaltó además que su compañía cumple con impuestos y obligaciones legales, desmitificando la idea de que el trabajo de un creador digital carece de formalidad.

Lázaro concluyó que su proyecto no depende únicamente de su imagen personal, sino de la gestión empresarial que lo sostiene.

