Valentino Lázaro defendió a Aida Victoria Merlano y explicó por qué cambia tanto de pareja

La vida sentimental de Aida Victoria Merlano volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras las recientes declaraciones del creador de contenido, Valentino Lázaro.

¿Por qué Valentino Lázaro defendió a Aida Victoria Merlano?

Durante una transmisión en el programa ‘Tamo’ en vivo’, de Dímelo King, Valentino Lázaro defendió a la influencer barranquillera ante las críticas por la frecuencia con la que cambia de pareja.

Valentino explicó que la forma en la que Merlano maneja sus relaciones es un cambio generacional en la manera de entender el amor.

El creador de contenido argumentó que su independencia emocional y económica le da la libertad de no tolerar comportamientos que no le hacen bien.

“¿Saben por qué Aida cambia tanto de manes? Porque a la primera que se la hacen, se va”, expresó el influenciador ante miles de espectadores en vivo.

¿Por qué Aida Victoria Merlano cambia tan rápido de pareja?

Según Valentino, Aida Victoria actúa desde la autonomía. “Ella tiene libertad e independencia económica, y eso hace difícil que un hombre ejerza el control que antes era común en una relación”, comentó.

Para él, esa libertad explica por qué la influencer no se queda en vínculos que no son recíprocos o en los que siente falta de respeto.

El creador de contenido también invitó a reflexionar sobre cómo las mujeres de generaciones anteriores soportaban situaciones incómodas por dependencia económica o presión social.

“Pregunten a sus abuelas cuánto aguantaron para mantener un matrimonio”, dijo haciendo referencia entre los modelos de amor tradicionales y los actuales.

Valentino Lázaro defiende a Aida Victoria por cambiar de novio tan rápido. (Fotos: Canal RCN)

Lejos de molestarse, Aida Victoria reaccionó con humor a los comentarios sobre su vida amorosa.

En una historia de Instagram, bromeó diciendo: “Ay, me tienen triste con sus críticas de que salto de una relación a otra… y si vieran lo que me anda escribiendo”, soltó entre risas.

Las críticas hacia la influencer barranquillera surgieron tras terminar su relación con WestCol, presuntamente por una infidelidad de él, y poco después inició un romance con Juan David Tejada, padre de su bebé. Apenas tres días después del nacimiento de Emiliano, Aida habría finalizado su relación con Tejada, conocido como “el agropecuario”.