Jessi Uribe desata revuelo al besar a una fan en pleno show: “Le hace daño a Paola”

El beso de Jessi Uribe con una fan desató comentarios sobre su relación con Paola Jara.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jessi Uribe causó revuelo tras darle un beso a una fan
Jessi Uribe se besa con una fan frente a todos. (Foto: Canal RCN)

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe causó revuelo en redes sociales tras darse un beso con una fan durante un reciente concierto.

¿Por qué Jessi Uribe besó a una fan en pleno concierto?

El hecho ocurrió en medio de una presentación del cantante, cuando una fan se acercó al escenario y el artista, entre risas, comenzó a bailar con ella y en un momento inesperado se quitó el sombrero y le preguntó el nombre.

Sin dudarlo, la fan le dijo: “Flor”, y el intérprete de ‘Dulce Pecado’ le expresó que quería cantarle una canción. Se le acercó y le dijo: “Así, pegaditos”.

Comenzaron a cantar juntos y, en un momento, él se acercó demasiado y Jessi Uribe le dio el beso. A pesar de esto, el artista continuó cantando y la abrazó mientras seguía con la presentación.

Por lo que el momento no pasó desapercibido, lo que generó gritos y sorpresa entre los asistentes al evento.

¿Qué dijeron los fans sobre Paola Jara tras ver el video de Jessi Uribe con una fan?

El video que fue compartido por el mismo Jessi a través de su cuenta de TikTok donde suma más casi 6 millones de seguidores y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de esta plataforma digital.

Por supuesto que los comentarios no tardaron en aparecer. Mientras algunos elogiaron el momento y expresaron sentir enviada por Flor: “Quisiera ser ella”, mientas que otros se enfocaron en Paola Jara: "Le hace daño a Paola"

Se sabe que Paola Jara y Jessi Uribe son esposos y que esperan a su primera hija, que nacerá en los próximos días. Por lo que muchos usuarios comentaron con frases como: “Paola Jara viendo este video” y lo acompañaron con un stickers de una persona llorando mientras ve el celular. “Quedé en shock Paola”.

Sin embargo, muchos fans se tomaron el momento de Jessi con la fan con humor, ya que se trataba de una mujer mayor. Aunque algunos la relacionaron con su esposa Paola Jara, la mayoría interpretó el gesto como un momento tierno y no como un acto de infidelidad.

“Flor no va a dormir por unos días” o “Después de ese beso la señora le dijo Jessi, ¿tú y yo qué somos?”.

 

