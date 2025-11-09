Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro dedicó emotivo mensaje a Cara Rodríguez, expareja de Beéle

Valentino Lázaro dedicó un emotivo mensaje a Cara Rodríguez, expareja de Beéle, con el que generó reacciones entre sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cara Rodríguez recibió inesperado mensaje de apoyo de Valentino Lázaro
¿Qué dijo Valentino Lázaro a Cara Rodríguez, la expareja de Beéle? (Foto AFP: Jason Koerner | Canal RCN).

El creador de contenido Valentino Lázaro sorprendió al compartir un emotivo mensaje dedicado a la influenciadora venezolana Cara Rodríguez que generó diversas reacciones en redes sociales.

¿Cuál fue el motivo del mensaje que Valentino Lázaro dedicó a Cara Rodríguez?

Haciendo uso de sus redes sociales, Valentino Lázaro hizo público un conmovedor mensaje dedicado a Cara Rodríguez, expareja del reconocido cantante colombiano Beéle, en el que mostró todo su apoyo a la modelo, quien estaría atravesando por un mal momento por su separación.

Valentino Lázaro dedicó emotivo mensaje a Cara Rodríguez, expareja de Beéle
Valentino Lázaro conmovió al dedicarle estas palabras a Cara Rodríguez. (Foto Canal RCN).

Valentino aseguró que sin importar las circunstancias siempre estaría al lado de la influenciadora para mostrarle todo su apoyo. Así mismo destacó diversas cualidades que la caracterizan y por las que debería sentirse orgullosa.

"Pase lo que pase, siempre voy a estar a tu lado: en lo bueno, en lo malo, contra lo que te diga la gente. Te admiro por tu fuerza, tu nobleza y tu resiliencia”.

Lázaro también aprovechó para recordarle a Cara que caminar con el corazón limpio permitía enfrentar la vida con tranquilidad y recibir eventualmente lo bueno que ésta ofrecía.

Valentino Lázaro mostró su respaldo a Cara Rodríguez, ex de Beéle
Valentino Lázaro se pronunció en redes con mensaje para Cara Rodríguez. (Foto Canal RCN).

“Cuando uno camina con el corazón limpio, puede estar tranquilo, porque tarde o temprano la vida siempre le sonríe, te amo, amiga"

Así, Valentino Lázaro se sumó a los mensajes de apoyo que ha recibido Cara Rodríguez tras su separación.

¿Cuál es el pleito legal entre Cara Rodríguez y Beéle?

Vale la pena destacar que una vez la pareja conformada por Cara Rodríguez y Beéle anunciaron su separación se dio a conocer la batalla legal que ambos enfrentaban por daño emocional, psicológico, económico y físico por parte de la influenciadora al cantante.

El fallo en cuestión finalmente salió a favor de Beéle al declararlo víctim* de vi*lencia intrafamiliar, tras determinar que en efecto había “un patrón claro de manipulación emocional, control financiero, abus8 psicológico y hasta coerción religiosa”.

A raíz de esto, la Comisaría de Familia en Medellín le ordenó a la creadora de contenido “no afectar el buen nombre del cantante, y se le prohibió distribuir cualquier tipo de material que vulnere el derecho a la intimidad”.

