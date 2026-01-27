Valentino Lázaro confesó en La casa de los famosos que padece una afección psicológica

Valentino Lázaro se ha convertido en uno de los participantes más hablados y comentados de La casa de los famosos Colombia 3 por su personalidad sin filtros.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Qué condición psicológica reveló Valentino Lázaro que padece?

El influenciador tuvo un momento de sinceridad en La casa de los famosos Colombia en donde decidió sincerarse frente a las cámaras sobre algo que viene afrontando desde hace varios años.

Yo no sé si ustedes han escuchado que digo mucho la palabra desrealización.

Valentino aseguró que tiene varias condiciones mentales que le han venido tratando en los últimos años, uno de ellos es la desrealización.

Yo tengo un montón de condiciones mentales y esas condiciones cuando hay un cambio en el entorno me generan síntomas, uno de esos con los que más lucho se llama desrealización.

Valentino explicó en sus propias palabras que esto era como sentir que no estaba en la realidad por unos periodos de minutos u horas.

Valentino Lázaro se sinceró sobre afección que tiene hace varios años. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Karol G Karol G deja publicación que desata intriga tras aparente ruptura con Feid: “Desenfocada”

Valentino Lázaro contó el episodio que vivió tiempo atrás por la desrealización

El influenciador contó uno de los episodios más fuertes que vivió por este problema psicológico en un momento muy especial para él.

Valentino reveló que todo le sucedió cuando iba a ser padrino de su sobrino, ya que se emocionó demasiado porque sentía que era un homenaje a su papá que ya no estaba, lo malo fue esa carga emocional se le subió a la cabeza y duró tres meses en un episodio que lo tenía asustado.

Yo pensé que me estaba volviendo loco, entonces fui al médico y me dijeron que no era algo que se podía curar, pero sí tratar.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hermana de Yeison Jiménez dejó estremecedor mensaje tras dos semanas de su fallecimiento

¿Qué es la desrealización, afección que Valentino Lázaro reveló padecer?

La desrealización es una alteración perceptiva en la que la persona siente que el entorno no es real o se percibe extraño y distante, aunque es consciente de que la realidad no ha cambiado. Suele describirse como ver el mundo “como en una película” o “a través de un vidrio”.

Este fenómeno está asociado principalmente a episodios de ansiedad, estrés intenso o ataques de pánico, y funciona como una respuesta temporal del cerebro ante una sobrecarga emocional.

Aunque puede generar angustia, no implica pérdida de la realidad ni es peligrosa, y suele mejorar con apoyo profesional y manejo de la ansiedad.