Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro confesó en La casa de los famosos que padece una afección psicológica

Valentino Lázaro abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia y habló de la afección psicológica que enfrenta hace varios años.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentino Lázaro se sinceró sobre la afección que padece
Valentino Lázaro se sinceró sobre la afección que padece. (Fotos Canal RCN)

Valentino Lázaro se ha convertido en uno de los participantes más hablados y comentados de La casa de los famosos Colombia 3 por su personalidad sin filtros.

Artículos relacionados

¿Qué condición psicológica reveló Valentino Lázaro que padece?

El influenciador tuvo un momento de sinceridad en La casa de los famosos Colombia en donde decidió sincerarse frente a las cámaras sobre algo que viene afrontando desde hace varios años.

Yo no sé si ustedes han escuchado que digo mucho la palabra desrealización.

Valentino aseguró que tiene varias condiciones mentales que le han venido tratando en los últimos años, uno de ellos es la desrealización.

Yo tengo un montón de condiciones mentales y esas condiciones cuando hay un cambio en el entorno me generan síntomas, uno de esos con los que más lucho se llama desrealización.

Valentino explicó en sus propias palabras que esto era como sentir que no estaba en la realidad por unos periodos de minutos u horas.

Valentino Lázaro confesó algunas de sus diferencias con Andrea Valdiri en el pasado: ¿qué dijo?
Valentino Lázaro se sinceró sobre afección que tiene hace varios años. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

Valentino Lázaro contó el episodio que vivió tiempo atrás por la desrealización

El influenciador contó uno de los episodios más fuertes que vivió por este problema psicológico en un momento muy especial para él.

Valentino reveló que todo le sucedió cuando iba a ser padrino de su sobrino, ya que se emocionó demasiado porque sentía que era un homenaje a su papá que ya no estaba, lo malo fue esa carga emocional se le subió a la cabeza y duró tres meses en un episodio que lo tenía asustado.

Yo pensé que me estaba volviendo loco, entonces fui al médico y me dijeron que no era algo que se podía curar, pero sí tratar.

Artículos relacionados

¿Qué es la desrealización, afección que Valentino Lázaro reveló padecer?

La desrealización es una alteración perceptiva en la que la persona siente que el entorno no es real o se percibe extraño y distante, aunque es consciente de que la realidad no ha cambiado. Suele describirse como ver el mundo “como en una película” o “a través de un vidrio”.

Este fenómeno está asociado principalmente a episodios de ansiedad, estrés intenso o ataques de pánico, y funciona como una respuesta temporal del cerebro ante una sobrecarga emocional.

Aunque puede generar angustia, no implica pérdida de la realidad ni es peligrosa, y suele mejorar con apoyo profesional y manejo de la ansiedad.

valentino logra inmunidad en la casa de los famosos
Valentino Lázaro se sinceró sobre situación médica que atraviesa. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán conmueve. Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enterneció en la recta final de su embarazo: "Contamos los días y las horas"

La actriz Ana María Estupiñán compartió fotos junto a su esposo y un mensaje lleno de ternura en la espera de su hijo Emannuel.

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso” Talento nacional

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso”

Un reconocido actor reveló que no fue seleccionado en un casting por no ser considerado "famoso" por parte de la producción.

La Segura habló sobre su procedimiento estético y respondió a las críticas en redes La Segura

La Segura explicó por qué luce diferente tras el procedimiento estético: “la naturaleza”

La Segura habló sin filtros sobre su procedimiento estético luego de enfrentar críticas tras mostrar el resultado.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo se quebró en llanto tras fuerte susto en La casa de los famosos Colombia

Sofía Jaramillo no se pudo contener en medio de una prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 3.

Falleció reconocido y legendario presentador de televisión Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido y legendario presentador de televisión

Expareja de Luis Alberto Posada opina sin filtros sobre Yeison Jiménez Luis Alberto Posada

Expareja de Luis Alberto Posada aviva la polémica al hablar de Yeison Jiménez: “personas ardidas”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo