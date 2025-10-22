Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro arremetió contra Yina Calderón y La Toxi Costeña: "Las quiero calladitas"

Valentino Lázaro habló en exclusiva con SuperLike y no se guardó nada contra Yina Calderón tras abandonar Stream Fighters.

Valentino Lázaro contra Yina Calderón y La Toxi Costeña
Valentino Lázaro se fue contra Yina Calderón tras enfrentarse a Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

El creador de contenido Valentino Lázaro se sinceró sobre Yina Calderón tras lo que pasó en Stream Fighters y toda la polémica que generó su renuncia.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Yina Calderón tras abandonar enfrentamiento con Valdiri en Stream Fighters?

Valentino Lázaro habló con SuperLike tras el evento Stream Fighters 4 en donde se enfrentaron varios influenciadores y celebridades nacionales e internacionales.

Unos de los enfrentamientos más comentados fueron los de Yina Calderón y Andrea Valdiri, esto porque era la pele* más esperada de la noche, pero al final terminó siendo la decepción de la velada por la renuncia de Yina.

Frente a esto, Valentino Lázaro aclaró que se quedó con las ganas de ver un buen enfrentamiento, pero aseguró que sabía que Yina no iba a cumplir con el enfrentamiento de boxeo.

Me quedé con las ganas, de que diera una buena pele*, sé que ella no quería pelear y tampoco pensaba pagar la multa, así que se subió dio lo mínimo y se fue.

Valentino Lázaro y hermana de Andrea Valdiri arremetieronncontra Yina Calderón
Valentino Lázaro y hermana de Andrea Valdiri se sinceraron sobre Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Yina Calderón y La Toxi Costeña?

Valentino Lázaro aseguró que no esperaba nada de Yina Calderón en este evento y que lo único que le molestaba era haberle fallado a las personas que asistieron al evento o a los que se conectaron de manera virtual.

El honor y el respeto por el otro contrincante, igual no esperaba mucho de ella.

Precisamente, el influenciador aseguró que después de esto, Yina Calderón y su amiga, La Toxi Costeña no podían volver a decir nada.

Así que a las dos las quiero calladitas.

Asimismo, expuso que Karina García había demostrado tener más compromiso que Yina y hasta se animó a asegurar que ella podría ganarles a las dos un enfrentamiento de boxeo.

Las boconcitas de la Yina y La Toxi, Karina las casca.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Karina García?

Valentino Lázaro, quien es bastante cercano a Karina García, no dudó en asegurar que ella lo había sorprendido en su enfrentamiento contra Karely Ruiz.

El influenciador aseguró que la modelo antioqueña les había callado la boca a varios de sus detractores y hasta a sus propios conocidos.

Apoyar a mi amiga Karina García, a mí me calló la boca. Estoy muy orgulloso de mi amiga.

Karina García y Karely Ruiz ya se vieron
Valentino Lázaro habló de Karina García. (Fotos Canal RCN y Freepik)
