Valentino Lázaro arremetió contra Melissa Gate por llorar: "Lo que tanto criticabas en Karina"

Valentino Lázaro no se guardó sus palabras para criticar lo que está haciendo Melissa Gate en reality de República Dominicana.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate, Valentino Lázaro
Valentino Lázaro arremetió contra Melissa Gate por llorar: "Lo que tanto criticabas en Karina" | Foto del Canal RCN.

La influencer y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate se encuentra en República Dominicana, puesto que aceptó ser parte del reality llamado La casa de Alofoke.

¿Por qué Melissa Gate lloró en La casa de Alofoke?

Melissa Gate asombró porque rompió en llanto debido a que varios de sus compañeros se unieron para irse en su contra, pero eso dividió las opiniones en redes sociales.

Para algunos, lo que le está ocurriendo a la creadora de contenido no es justo y para otros está viviendo lo que le hizo a Karina García en La casa de los famosos.

En esa línea, el influenciador Valentino Lázaro no se guardó nada y arremetió en contra de Melissa Gate.

Melissa Gate
Melissa Gate no aguantó más y rompió en llanto en La casa de Alofoke: varios se unieron en su contra | Foto del Canal RCN.

¿Qué criticó Valentino Lázaro de Melissa Gate?

Valentino aprovechó la situación con Melissa en el país del Caribe para decirle que sus actitudes no se las van a aguantar fuera de Colombia, entre otras elevadas palabras.

"Ese personaje polémico, arrogante, de fantasía funcionaba de pronto en Colombia porque no había personalidades tan fuertes, pero en República Dominicana hacer contenido de otras maneras te va a hacer brillar más", fue lo primero que comunicó Valentino Lázaro.

Luego de esto, el influencer expresó que las frases repetidas de Gate y "sin evolución" la podrían apagar en el mundo de entretenimiento, de modo que la invitó a hacer nuevo contenido y no ser la misma "reina" de antes.

"Si vas a repetir tus frases... Allá la gente es más atacada que tú... Ya vi que estás tomando el papel de la víctima que tanto criticabas en Karina y hoy te veo llorando en el reality, ¡qué ironía!", indicó Valentina Lázaro.

Valentino Lázaro
Valentino Lázaro criticó la participación de Melissa Gate en La casa de Alofoke | Foto del Canal RCN.

Finalmente, el influencer se atrevió a decir que las palabras de Melissa Gate serán las que le jugarán una mala pasada en La casa de Alofoke.

Por ahora, Melissa Gate no se puede defender, ya que en el reality en el que se encuentra no tiene casi contacto con el exterior, lo que significa que no sabe sobre esta manifestación de Lázaro, a no ser que la producción decida mostrárselo.

