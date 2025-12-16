Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino, hijo de Karina García, conquista las redes con un minivlog que alcanzó miles de vistas

Valentino, hijo de Karina García, debutó como creador de contenido con un minivlog que enterneció y emocionó a sus seguidores.

Valentino, hijo de Karina García, emociona las redes.
Valentino, hijo de Karina García, emociona las redes con su minivlog. (Fotos Canal RCN)

Valentino, el hijo de la reconocida creadora de contenido Karina García, empieza a dar sus primeros pasos en el mundo digital.

Valentino, hijo de Karina García hace un minivlog sobre su vuelo a Cartagena.
Valentino, hijo de Karina García hace un minivlog sobre un vuelo a Cartagena. (Fotos Canal RCN)

El niño cuenta con una cuenta en Instagram que ya reúne más de 177 mil seguidores. Desde allí decidió comenzar a compartir Vlogs en los que muestra su divertida rutina y momentos familiares junto a Karina y su hermana Isa Flow.

¿Qué contó Valentino, hijo de Karina García, en su minivlog en redes sociales?

En su video, Valentino aprovechó que su mamá y su hermana se quedaron dormidas durante un vuelo a Cartagena para grabar cómo transcurría la experiencia.

Con emoción saludó a su comunidad como todo un influencer, bailó y narró lo que ocurría, mientras Karina le pedía que bajara la voz.

“Mi mamá e isa se quedaron dormidas y aproveché para hacer de las mías en el avión”, escribió Valentino en su publicación.

La publicación, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, generó una ola de comentarios positivos. Muchos resaltaron la simpatía del pequeño y su capacidad para desenvolverse frente a la cámara con naturalidad.

Su estilo espontáneo y alegre lo perfila como un futuro creador de contenido, siguiendo la huella de su familia.

Isa Flow, orgullosa de su hermano, compartió el minivlog en sus historias. Invitó a sus seguidores a darle mucho amor a la publicación y destacó lo feliz que se siente al ver cómo Valentino se acomoda cada vez más en el medio digital, mostrando fluidez y confianza frente a la cámara.

¿Cuántos seguidores tienen en redes sociales Karina García, mamá de Valentino?

El entorno digital en el que crece Valentino es bastante notorio. Su hermana Isa Flow cuenta con más de un millón de seguidores y su madre, Karina García, supera los cinco millones, consolidándose como una de las figuras más influyentes en plataformas digitales en Colombia.

Este contexto hace pensar que el niño podría continuar el legado familiar y dedicarse a crear contenido en el futuro.

El clip de Valentino es apenas el inicio de un camino que promete estar lleno de creatividad y diversión.

Con Isa Flow y Karina García como referentes, Valentino se perfila para seguir construyendo su propia comunidad y demostrar que el talento y la autenticidad pueden trascender desde muy temprana edad.

Valentino tiene 5 años de edad.
Valentino se perfila para ser creador de contenido. (Foto Canal RCN)
