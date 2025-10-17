Valentino, el hijo de Karina García, enternece presumiendo los "músculos" que tiene como su mamá

Una vez más, Valentino, el hijo de la influencer Karina García, enterneció y enamoró a través de las plataformas de interacción social.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Karina García llevará a su hijo Valentino al evento de boxeo?

Karina García tendrá un enfrentamiento de boxeo el sábado 18 de octubre contra la mexicana Karely Ruiz. Entre las aspiraciones de la modelo paisa está ganar por sus dos hijos, Valentino e Isabella.

Tal parece que Karina no llevará a Valentino al evento de boxeo, hasta nuevo aviso. Mientras tanto, la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 compartió con todos sus seguidores un video en el que su pequeño hijo es el protagonista.

Valentino tiene sus propios fans, hay quienes dicen que heredó la espontaneidad de su mamá y por eso es que cada vez que el niño aparece en las redes sociales causa distintas reacciones.

Él es Valentino, el hijo de Karina García | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

¿Cuál es el video de Valentino, hijo de Karina García, haciendo ejercicio?

Entre lo más nuevo, Karina García subió una historia a su perfil de Instagram, donde ya tiene cinco millones de seguidores, y escribió que ama a su niño, quien apareció mostrando los "músculos" que tiene; en medio de su ingenio, causó ternura en los internautas.

"Mami, mira mis músculos. Me está creciendo por esto (las pesas de gimnasio) de mi mamá... Para aprender boxeo como mi mamá", dijo Valentino mientras se puso a ejercitarse.

Enseguida, Karina García se divirtió con las ocurrencias de su hijo, aunque también le expresó unas sabias palabras como consejo de vida, pues, le comentó a Valentino que todo lo que él se proponga en la vida lo puede aprender.

A continuación, el enternecedor video de Valentino, el hijo menor de Karina García:

¿Dónde boxeará Karina García contra Karely Ruiz?

Karina García arribó a Bogotá hace días para el enfrentamiento de boxeo que tendrá contra Karely Ruiz en el Coliseo MedPlus, el sábado 18 de octubre.

Karina García estará en Stream Fighters | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Influencers Reconocido influencer publicó video con Baby Demoni tres días antes de que muriera: se veía feliz

Las influencers son parte del evento llamado Stream Fighters en su cuarta versión, el cual tendrá público y también será transmitido en vivo. Se prevé que la colombiana y la mexicana tendrán una pel3a reñida.