Valentino causa ternura tras enaltecer a su mamá Karina García en transmisión en vivo

Valentino, el hijo menor de Karina García, ha sido de los que más ha enamorado a sus seguidores, pues el niño de cinco años es muy espontáneo y cada vez que su mamá aparece en transmisiones en vivo se vuelve el protagonista.

Los internautas han dicho que Valentino heredó la personalidad de Karina, ya que ambos hacen apuntes que son muy graciosos y les nace de manera orgánica. Es por ello que el niño ya tiene sus propios fans.

¿Cuál fue el halago de Valentino para su mamá, Karina García?

En una reciente transmisión en vivo, Karina se encontraba compartiendo con su pequeño hijo, cuando, de un momento para el otro, recibió unas tiernas palabras con las que sus seguidores quedaron encantados.

Karina García le iba a poner una gorra a Valentino cuando él aprovechó el momento para halagar a la mujer que le dio la vida.

"Mami, cuando cada más vas creciendo, cada día te veo más joven", expresó Valentino.

Valentino es muy espontáneo | Foto del Canal RCN.

Apenas Karina escuchó a su hijo, no dudó en decirle que lo amaba y le brindó cariño. Por obvias razones, los internautas reaccionaron, así que escribieron comentarios como: "Valentino es muy lindo con su mamá", "Te ve con ojos de amor" y "Adora a su mami".

¿Cómo es la relación de Altafulla con Valentino, hijo de Karina García?

Karina García ya lleva un considerable tiempo siendo novia de Andrés Altafulla, quien en redes sociales demostró tener una buena afinidad con Valentino.

Resulta que en distintas transmisiones en vivo, Altafulla ha aparecido junto a Valentino, demostrando que quiere al hijo de su novia e incluso se comporta como si fuese un padre.

El hijo de Karina quiere a Altafulla | Foto del Canal RCN.

De hecho, el mismo artista barranquillero ha reiterado que Valentino ha sido muy especial con él, razón por la que se siente agradecido porque el niño lo respeta y entiende que tiene una relación con la modelo paisa.

Incluso, durante este tiempo, Altafulla ya viajó junto a Karina García y sus dos hijos. La pareja ha disfrutado en familia y suele ser tendencia en las redes sociales tras el final de La casa de los famosos Colombia 2025.