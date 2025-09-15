Valentina Taguado reveló aterradora experiencia paranormal: "empecé a rezar"

Valentina Taguado,uno de los talentos que hace parte de ‘¿Qué Hay Pa' Dañar?’ y que cada día divierte junto a su equipo con sus ocurrencias, reveló detalles de la experiencia paranormal que vivió hace un par de años.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Cuál la experiencia paranormal que vivió Valentina Taguado años atrás?

En medio del formato que se estrenó hace pocos días, la actual participante de MasteChef Celebrity compartió con Johana Velandia y Hassam su testimonio del susto que se llevó cuando se encontraba de visita en la casa de uno de sus amigos.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y habló de su posible regreso a MasterChef

De acuerdo con el relato de la locutora, todo ocurrió justo cuando ella decidió irse a dormir, por lo que prefirió pedirle a su amigo que durmieran juntos, ya que desde siempre se ha considerado una persona miedosa.

Artículos relacionados Dani Duke Ella es la participante favorita de Dani Duke en Miss Universe Colombia, el reality

Finalmente, el joven accedió a dormir con ella, sin embargo, tiempo después de que ambos se hubiesen dispuesto a descansar, Valentina escuchó la voz de un niño, situación que en un principio la llevó a pensar que se trataba de su amigo quien intentaba llamar la atención.

El susto que vivió Valentina Taguado años atrás. Foto | Canal RCN.

Para su sorpresa, cuando volteó la mirada buscando a su compañero, se dio cuenta de que estaba dormido y dándole la espalda, por lo que en ese momento intentó rezar para calmar los nervios y, segundos después, despertarlo para no sentirse sola.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre sus experiencias paranormales?

En medio de su testimonio de lo que fue esta noche, la también cocinera que brilla en la cocina más importante del mundo dio a conocer que, su papá perdió a un hijo como producto de una b4la perdida, hecho que los ha llevado a concluir que el espíritu del menor los visita cada tanto, pues así lo ha sentido en más de una oportunidad.

Valentina Taguado reveló experiencia paranormal. Foto | Canal RCN.

En medio de la conversación, Johana, quien hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia comentó que cuando ella estuvo en el reality sentía mucho temor cuando sus compañeros hablaban de la supuesta niña que se aparece en la casa.

Por su parte el comediante, recordó la vez en la que mientras hacía sus necesidades en plena madrugada, presenció un hecho extraño que hasta el día de hoy le genera temor.