Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado respondió sin filtros sobre la doble moral: "De esos está lleno el mundo"

Valentina Taguado generó opiniones divididas al expresar con franqueza su visión sobre actitudes que considera dañinas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado da su opinión sobre la doble moral.
Valentina Taguado da su opinión sobre la doble moral y genera comentarios divididos. (Foto Canal RCN)

La locutora Valentina Taguado no se quedó callada y respondió con honestidad lo que piensa de las personas que les gusta hacer pero que no les hagan generando opiniones divididas entre los internautas.

Valentina Taguado no se quedó callada con pregunta de seguidor.
Valentina Taguado no se quedó callada y lanzó indirecta en redes sociales sobre los que hacen y no les gusta que les hagan. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la exparticipante de MasterChef Celebrity expresó con sinceridad lo opina al respecto.

¿Qué respondió Valentina Taguado sobre las personas que les gusta hacer pero que no les hagan?

En la publicación, Valentina Taguado señaló que el mundo está lleno de personas así, gente que, según Valentina, quieren que les funcionen las cosas, pero no a los demás.

También dijo que son personas que quieren ver bien a los demás, pero no mejor que ellos.

La creadora de contenido concluyó diciendo que lo mejor que se puede hacer es simplemente ser feliz.

“Gente que le gusta que le funcione a ellos, pero a los otros”, respondió Valentina Taguado en la publicación.

La respuesta de Valentina causó revuelo y la publicación se llenó de comentarios. Algunos dicen que tiene toda la razón en sus palabras mientras otros aseguran que se hace auto preguntas para poder tirar hate y que ella es de esas personas que tanto critica.

¿Qué ha dicho Valentina Taguado sobre sus opiniones que han generado polémica?

Sin embargo, la locutora ha dicho públicamente que ella simplemente opina sobre las situaciones y que las demás personas se lo toman personal, alegando que no tiene la culpa de que sus palabras no le agraden a las personas.

Valentina Taguado es conductora del programa transmitido por la app del Canal RCN, ¿Qué hay pa' dañar?, junto a la comediante Johanna Velandia, donde hablan de múltiples temas e invitan personalidades para entrevistarlas.

Artículos relacionados

El espacio se ha convertido en un formato fresco que mezcla humor, actualidad y conversaciones espontáneas, logrando conectar con una audiencia joven que busca entretenimiento digital diferente.

Además, el programa se caracteriza por la participación de invitados que aportan sus experiencias y puntos de vista, enriqueciendo las charlas y dándole un aire dinámico.

Artículos relacionados

La química entre ambas conductoras es uno de los pilares del éxito del show, pues su estilo directo y divertido crea un ambiente que invita al público a sentirse parte de la conversación.

Gracias a esta propuesta, ¿Qué hay pa’ dañar? se ha consolidado como una alternativa innovadora dentro de la oferta digital del Canal RCN, posicionando a Valentina Taguado como una voz auténtica y cada vez más influyente en el entretenimiento colombiano.

Valentina Taguado es conductora de un programa digital.
Valentina Taguado es conductora del programa ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Influenciadora reveló que espera bebé Talento nacional

Reconocida influenciadora reveló que espera su primer bebé: "La razón por la que estaba perdida"

La influenciadora y excandidata del Carnaval de Barranquilla les reveló la noticia a sus seguidores a través de una emotiva publicación con la ecografía.

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió con curiosa confesión sobre su nuevo libro

Aida Victoria Merlano abrió su corazón para contar en qué se inspiró para sacar su nuevo libro y el significado detrás de él.

Jorge Rausch en MasterCherf Celebrity 2025. Jorge Rausch

Jorge Rausch se fue del país, así lo confirmó en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Rausch compartió fotografías con las que hizo el sorpresivo anuncio.

Lo más superlike

Así luce la bebé de los Teletubbies en la actualidad Talento internacional

Sale a la luz cómo luce hoy la bebé que hacía de 'Sol' en los Teletubbies ¡Tiene 30 años!

Jess Smith, la bebé que interpretó al recordado Sol de Teletubbies, reapareció y sorprendió con su aspecto físico: ¿irreconocible?

Julieta Venegas sufre lapsus. Bad Bunny

EN VIDEO: Julieta Venegas sufre un lapsus en vivo durante el concierto de Bad Bunny en México

Santiago Vargas, Carla Giraldo La casa de los famosos

¿El periodista Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?, según Carla Giraldo

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn