Valentina Taguado respondió sin filtros sobre la doble moral: "De esos está lleno el mundo"

La locutora Valentina Taguado no se quedó callada y respondió con honestidad lo que piensa de las personas que les gusta hacer pero que no les hagan generando opiniones divididas entre los internautas.

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la exparticipante de MasterChef Celebrity expresó con sinceridad lo opina al respecto.

¿Qué respondió Valentina Taguado sobre las personas que les gusta hacer pero que no les hagan?

En la publicación, Valentina Taguado señaló que el mundo está lleno de personas así, gente que, según Valentina, quieren que les funcionen las cosas, pero no a los demás.

También dijo que son personas que quieren ver bien a los demás, pero no mejor que ellos.

La creadora de contenido concluyó diciendo que lo mejor que se puede hacer es simplemente ser feliz.

“Gente que le gusta que le funcione a ellos, pero a los otros”, respondió Valentina Taguado en la publicación.

La respuesta de Valentina causó revuelo y la publicación se llenó de comentarios. Algunos dicen que tiene toda la razón en sus palabras mientras otros aseguran que se hace auto preguntas para poder tirar hate y que ella es de esas personas que tanto critica.

¿Qué ha dicho Valentina Taguado sobre sus opiniones que han generado polémica?

Sin embargo, la locutora ha dicho públicamente que ella simplemente opina sobre las situaciones y que las demás personas se lo toman personal, alegando que no tiene la culpa de que sus palabras no le agraden a las personas.

Valentina Taguado es conductora del programa transmitido por la app del Canal RCN, ¿Qué hay pa' dañar?, junto a la comediante Johanna Velandia, donde hablan de múltiples temas e invitan personalidades para entrevistarlas.

El espacio se ha convertido en un formato fresco que mezcla humor, actualidad y conversaciones espontáneas, logrando conectar con una audiencia joven que busca entretenimiento digital diferente.

Además, el programa se caracteriza por la participación de invitados que aportan sus experiencias y puntos de vista, enriqueciendo las charlas y dándole un aire dinámico.

La química entre ambas conductoras es uno de los pilares del éxito del show, pues su estilo directo y divertido crea un ambiente que invita al público a sentirse parte de la conversación.

Gracias a esta propuesta, ¿Qué hay pa’ dañar? se ha consolidado como una alternativa innovadora dentro de la oferta digital del Canal RCN, posicionando a Valentina Taguado como una voz auténtica y cada vez más influyente en el entretenimiento colombiano.