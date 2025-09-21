Valentina Taguado estalla contra quienes le preguntan por el ganador de MasterChef

Valentina Taguado, una de las conductoras de ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’, el nuevo programa del Canal RCN, dio de qué hablar recientemente luego de que se mostrara en desacuerdo con una particular pregunta que le hacen frecuentemente.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano rompió el silencio en medio de rumores de ruptura: "Todos tenemos problemas"

¿Por qué Valentina Taguado se mostró molesto con particular pregunta?

En medio del formato, en el que se encuentra junto Johana Velandia y el humorista Hassam, Taguado no dudó en expresar su opinión respecto a la pregunta que le hacen que tiene que ver con quién será el ganador de la décima temporada de MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

“No pregunten quién ganó que eso sí nadie sabe, no sean fastidiosos”, fueron las palabras con las que la locutora se despachó en medio del programa, pues, aunque siempre que la saludan intenta ser lo más cercana posible, le moleste un poco que la interroguen para saber el nombre del supuesto ganador.

Artículos relacionados Karina García Karina García fue sorprendida con simbólico regalo por parte de su fandom, ¿de qué se trata?

“Esto es un mensaje pa’ toda la gente que lo ve a uno en la calle, a mí encanta que me saluden, a mi me encanta, y yo abrazo y yo charlo, pero qué pregunta más imb*cil no”, dijo la actual participante entre risas.

¿Cómo respondió Valentina Taguado tras la pregunta sobre quién será el ganador de MasterChef Celebrity?

A raíz del tema, Valentina quiso contarles a sus compañeros que, recientemente, en medio de un viaje que hizo al Amazonas, una persona se le acercó misteriosamente con el fin de averiguar quién es la persona que se llevó el título de MasterChef.

Así respondió Valentina Taguado a quienes le preguntan por el ganador de MasterChef. Foto | Canal RCN.

Allí, reveló entre risas cómo un “chico de la fuera aérea” la sacó aparte del grupo en el que estaban solamente para hacerle la mencionada pregunta, sin embargo, ella no dudó en responderle fiel al humor que la caracteriza.

“¿Cuánto hay?, ¿cuánto ofrece por la información?”, fue la respuesta de la actual participante de la cocina más importante del mundo, pues, según ella, si algo tiene un valor importante en el mundo es justamente la información, incluso aseguró que tiene más poder que el mismo dinero.

Valentina Taguado reveló la pregunta incómoda que le hacen sobre MasterChef. Foto | Canal RCN.

Finalmente, Valentina le insistió a las personas que la escuchan para que, en caso de que coincidan, no le pidan revelar el nombre del participante ganador, ya que ni ella ni lo sabe.