Valentina Taguado confirmó romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes

Valentina Taguado sorprendió al revelar inéditos detalles sobre el romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes.

Valentina Taguado destapó el romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes
Caterin Escobar y Mario Yepes estarían juntos, según Valentina Taguado. (Foto Canal RCN).

Valentina Taguado sorprendió al revelar inéditos detalles sobre el romance entre la actriz Caterin Escobar y el exfutbolista Mario Alberto Yepes, generando gran curiosidad entre los internautas y fiel seguidores de MasterChef Celebrity Colombia.

¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes son pareja? Esto dijo Valentina Taguado

Durante la primera transmisión del programa de streaming del Canal RCN¿Qué hay pa' dañar? En el que es conductora, Valentina Taguado reveló nuevos detalles sobre el romance entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, exparticipantes de la competencia culinaria MasterChef Celebrity Colombia.

Romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes fue confirmado por Valentina Taguado
Valentina Taguado habló del vínculo amoroso entre Caterin Escobar y Mario Yepes. (Foto Canal RCN).

Pues el tema llegó a la mesa luego de que Hassam se mostrara interesado en saber si el rumor que ronda en redes sociales entre ambas personalidades era real o no, pues recordemos que Valentina Taguado es actual participante de MasterChef Celebrity al igual que Caterin y Mario.

Ante la interrogante, Taguado mencionó que durante las grabaciones del programa nunca vio que la pareja tuviera algún tipo de acercamiento, por lo que consideró que no estaba bien realizar comentarios al respecto en aquel momento.

“Yo ya pregunté… Es que yo nunca molesté a Cate, porque siento que no me correspondía a mí decir si estaban juntos o no. Igual, jamás los vi besándose ni nada, entonces pues yo nunca dije nada”

Sin embargo, luego de que compartieran fotografías compartiendo juntos decidió preguntarle a la actriz si los rumores eran ciertos, obteniendo como respuesta un sí rotundo.

“Cuando ya salieron unas fotos, yo le pregunte: ¿Entonces, socia? ¿Calladita pues? Porque yo le echaba los perros a Yepes, pero de frente, pero sí, sí están juntos”


¿Cómo inició la historia de amor entre Caterin Escobar y Mario Yepes?

Luego de que dichas fotografías confirmaran la relación entre Caterin Escobar y Mario Yepes, varios exparticipantes de MasterChef Celebrity revelaron detalles de su romance, entre esos cómo inició su historia de amor.

Julián Zuluaga, uno de los eliminado de la competencia culinaria, reveló en entrevista con un medio nacional que el romance entre ambas personalidades inició en el reto de campo de Barranquilla.

Caterin Escobar y Mario Yepes mantienen romance
Valentina Taguado habló y confirmó el romance de Caterin Escobar y Mario Yepes. (Foto Canal RCN).

Pues al parecer desde este momento surgió una conexión fuerte entre Caterin y Mario, justo en medio del interés de otras participantes en el exfutbolista.

"Yo los vi y dije como ay que pareja tan bacana. Como que me parecía chévere, pero pues yo no sabía si ellos estaban comprometidos, no tenía ni idea. Y luego en Barranquilla... No pasó nada en Barranquilla, pero sí sé cómo que todo nació".

