Valentina Ferrer se queda sin palabras ante la inesperada pregunta de su hijo Río: “recalculando”

Valentina Ferrer de nuevo causa sensación al responder una pregunta de su hijo Río, el pequeño de 4 años que se ha llevado el corazón de los internautas gracias a su personalidad espontánea.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

¿Cuál fue la pregunta del hijo de J Balvin que generó sorpresa en Valentina Ferrer?

Y es que la esposa de J Balvin, quien se ha mostrado muy activa en redes, es una de las que más comparte estas ocurrencias y situaciones con su pequeño.

En un video se le ve a la modelo argentina yendo en un carro, donde le pregunta a Río: “¿Qué quieres saber?”, a lo que el niño le pregunta ¿cómo salen los bebés de la panza de la mamá?

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

Mientras Valentina quien se muestra confundida y pensando en una respuesta apta para su hijo, mira a su alrededor y a la cámara, diciendo: “Déjame a ver, yo busco”, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Valentina Ferrer sorprendida por la inesperada pregunta de su hijo Río. (Foto: AFP)

¿Cuál fue la petición de los internautas a la curiosidad de Río, el hijo de Valentina Ferrer?

Para acompañar el video, Valentina Ferrer escribió: “Recalculando… Me quedé sin internet, ya vuelvo Riri y sus preguntas”, mientras miles de seguidores le pedían hacer un nuevo video en el que respondiera al cuestionario de Río.

Artículos relacionados Fredy Guarín Fredy Guarín revela el angustiante robo en su finca y comparte lo que grabaron las cámaras

Por supuesto, los internautas no pararon de reaccionar, dejando miles de me gusta y comentarios llenos de humor.

Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de una seguidora, quien le dijo a la modelo: “Por favor, no vayas a dejar que el tío Ryan responda”, lo que generó la reacción de Valentina, quien respondió entre risas.

Valentina Ferrer sorprendida por la inesperada pregunta de su hijo Río. (Foto: AFP)

Mientras tanto, otro usuario comentó: “Menos mal preguntó: ¿cómo se sale? y no cómo llega”, provocando nuevas risas entre los seguidores.

Otros le sugirieron: “Llámale al profe Shein Balvin… él sabe exponer”, haciendo referencia a que así llaman al cantante, pues en alguna ocasión el niño preguntó por qué llamaban J Balvin a su papá y “el Shein” hace alusión a su acento argentino que hace Río gracias a la nacionalidad de Valentina Ferrer.