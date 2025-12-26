Valentina Ferrer deja en evidencia a J Balvin tras decir que él la llama chismosa, ¿por qué?

Valentina Ferrer se apoderó recientemente de las tendencias luego de compartir un divertido momento junto a J Balvin, el cual generó una ola de reacciones y comentarios entre sus seguidores.

¿Qué compartió Valentina Ferrer que puso a J Balvin en el centro de comentarios?

La modelo argentina, quien es muy activa en redes sociales, suele generar reacciones al mostrar detalles de su cotidianidad junto a su pareja y su hijo, Río.

En esta ocasión, Valentina Ferrer compartió un momento relajado junto a J Balvin mientras conversaban desde su habitación, lo que rápidamente despertó risas entre sus seguidores.

En el video, la modelo aparece en pijama y a punto de dormir, mientras enfoca al cantante colombiano, quien sostiene su celular en la mano. En medio de la grabación, Valentina menciona: “Mañana sale canción”, intentando promocionar el próximo lanzamiento del artista.

Valentina Ferrer habla de J Balvin y confiesa por qué él asegura que es chismosa. (Foto: AFP)

Ante esto, J Balvin reacciona y le comenta que no use “cosas raras”, refiriéndose al filtro aplicado en el video, y añade con tono serio: “Parezco una señora”, mientras se cubre parcialmente el rostro con la mano, lo que provoca la risa de Ferrer.

¿Por qué Valentina Ferrer dice que J Balvin le dice que es una chismosa?

Mientras retoma el anuncio del estreno musical previsto para este viernes 26 de diciembre, Valentina le pregunta: “¿Me estás diciendo eso para cambiar de tema?”, y luego añade: “¿Cómo suena la canción de mañana?”, a lo que el paisa responde: “Hay que escucharla”.

Finalmente, la modelo cierra el momento con humor al decir: “Yo acá intentando contarles el chisme, pero él dice que soy una chismosa”, lo que terminó generando una ola de reacciones entre su fanaticada.

Entre los comentarios, varios seguidores elogiaron la personalidad de la argentina, mientras otros con risas reaccionaron al momento en el que J Balvin se refiere al filtro: “Con esos filtros parezco como una señora”.

Otros usuarios se sumaron con mensajes de humor como: “J Balvin, cuidado, ella no es chismosa… es comunicativa” y “José debe saber que el chisme es vida”, fueron algunas de los comentarios entre los millones de seguidores de Valentina Ferrer.