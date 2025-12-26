Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Ferrer deja en evidencia a J Balvin tras decir que él la llama chismosa, ¿por qué?

Valentina Ferrer afirmó que J Balvin la tilda de chismosa mientras intentaba contar una novedad del artista.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Ferrer se refirió con humor a que J Balvin la tilda de chismosa
Valentina Ferrer habla de J Balvin y confiesa por qué él asegura que es chismosa. (Foto: AFP)

Valentina Ferrer se apoderó recientemente de las tendencias luego de compartir un divertido momento junto a J Balvin, el cual generó una ola de reacciones y comentarios entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué compartió Valentina Ferrer que puso a J Balvin en el centro de comentarios?

La modelo argentina, quien es muy activa en redes sociales, suele generar reacciones al mostrar detalles de su cotidianidad junto a su pareja y su hijo, Río.

En esta ocasión, Valentina Ferrer compartió un momento relajado junto a J Balvin mientras conversaban desde su habitación, lo que rápidamente despertó risas entre sus seguidores.

Artículos relacionados

En el video, la modelo aparece en pijama y a punto de dormir, mientras enfoca al cantante colombiano, quien sostiene su celular en la mano. En medio de la grabación, Valentina menciona: “Mañana sale canción”, intentando promocionar el próximo lanzamiento del artista.

Valentina Ferrer se refirió con humor a que J Balvin la tilda de chismosa
Valentina Ferrer habla de J Balvin y confiesa por qué él asegura que es chismosa. (Foto: AFP)

Ante esto, J Balvin reacciona y le comenta que no use “cosas raras”, refiriéndose al filtro aplicado en el video, y añade con tono serio: “Parezco una señora”, mientras se cubre parcialmente el rostro con la mano, lo que provoca la risa de Ferrer.

¿Por qué Valentina Ferrer dice que J Balvin le dice que es una chismosa?

Mientras retoma el anuncio del estreno musical previsto para este viernes 26 de diciembre, Valentina le pregunta: “¿Me estás diciendo eso para cambiar de tema?”, y luego añade: “¿Cómo suena la canción de mañana?”, a lo que el paisa responde: “Hay que escucharla”.

Artículos relacionados

Finalmente, la modelo cierra el momento con humor al decir: “Yo acá intentando contarles el chisme, pero él dice que soy una chismosa”, lo que terminó generando una ola de reacciones entre su fanaticada.

Entre los comentarios, varios seguidores elogiaron la personalidad de la argentina, mientras otros con risas reaccionaron al momento en el que J Balvin se refiere al filtro: “Con esos filtros parezco como una señora”.

Valentina Ferrer se refirió con humor a que J Balvin la tilda de chismosa
Valentina Ferrer habla de J Balvin y confiesa por qué él asegura que es chismosa. (Foto: AFP)

Otros usuarios se sumaron con mensajes de humor como: “J Balvin, cuidado, ella no es chismosa… es comunicativa” y “José debe saber que el chisme es vida”, fueron algunas de los comentarios entre los millones de seguidores de Valentina Ferrer.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actriz de Broadway encontrada sin vida Talento internacional

Estrella de Broadway fallece a los 26 años: fue encontrada sin vida en su casa junto a su hijo de 3 años

La muerte de una joven actriz de Broadway ha generado conmoción en el mundo del teatro. La mujer fue encontrada junto a su hijo de 3 años.

Gregorio Pernía y Erika Farfán revelan el primer paseo de su hijo Gregorio Pernía

Gregorio Pernía sorprende con emotivas imágenes del primer paseo de su recién nacido: “Qué hermoso”

Gregorio Pernía y su esposa revelaron detalles del primer paseo de su recién nacido con emotivas fotografías.

Ben Affleck y Jennifer López Jennifer López

Ben Affleck y Jennifer López se reencuentran para hacer compras navideñas: ¿Reconciliación?

Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron vistos juntos durante una salida navideña en Los Ángeles, a casi un año de haber finalizado su matrimonio.

Lo más superlike

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Prepara tu hogar y evita malos hábitos para recibir el nuevo año con buena suerte y prosperidad.

Reconocido influencer lleva al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron Viral

Reconocido influencer colombiano llevó al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo