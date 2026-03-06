Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Ferrer comparte curioso video y J Balvin responde con comentario sobre su mamá

Valentina Ferrer recrea audio viral en TikTok y J Balvin sorprende con comentario sobre la mamá de la modelo.

Valentina Ferrer hace broma en TikTok y J Balvin reacciona con acusación hacía la madre de la modelo
Valentina Ferrer publica curioso TikTok y J Balvin reacciona con comentario que desató risas. (Foto: AFP)

La modelo argentina Valentina Ferrer compartió un curioso video en sus redes sociales en el que le da explicaciones supuestamente a J Balvin sobre el tipo de contenido que sube en su cuenta de TikTok.

¿Qué dijo Valentina Ferrer a J Balvin sobre sus publicaciones en redes sociales?

La modelo argentina quien tiene una gran presencia en esta red social y donde suma millones de seguidores sorprendió al publicar un video que rápidamente llamó la atención tras las reacciones que generó.

Valentina Ferrer en su TikTok suele compartir videos de humor, algunas ocurrencias de su pequeño hijo Río y momentos relacionados con su trabajo.

En esta ocasión, compartió un video recreando un audio viral que se ha popularizado en la plataforma. En el audio se escucha primero la voz de un hombre que dice: “No entiendo”, y luego aparece la voz de una mujer que responde: “No amor, pues yo tampoco”.

Valentina Ferrer hace broma en TikTok y J Balvin reacciona con acusación hacía la madre de la modelo
Valentina Ferrer publica curioso TikTok y J Balvin reacciona con comentario que desató risas. (Foto: AFP)

Valentina Ferrer recreó el ritmo del audio y acompañó la publicación con una descripción que generó comentarios entre sus seguidores.

En el texto escribió: “Explicando a Josecito los TikToks que subí hoy”, haciendo referencia a J Balvin, cuyo nombre real es José.

Además, añadió otra frase en el mismo video en la que comentó: “Cómo que el jet lag me está pegando y también no estar con Riri para jugar jejej”.

¿Cómo reaccionó J Balvin al video de Valentina Ferrer?

El video, que por supuesto es en tono de humor, comenzó a sumar cientos de “me gusta” y comentarios por parte de los usuarios que siguen cada ocurrencia de la modelo argentina.

Entre los mensajes, algunos internautas reaccionaron con comentarios relacionados con el pequeño Río, pues como bien se conoce, por la combinación de acentos entre su mamá y el reguetonero paisa, a veces se le escucha al pequeño el nombre de J Balvin como “Shein”:

“No dejes que ese tal Shein Balvin apague tu brillo”. Ante ese mensaje, Valentina Ferrer respondió con varios emojis de risa.

Valentina Ferrer hace broma en TikTok y J Balvin reacciona con acusación hacía la madre de la modelo
Valentina Ferrer publica curioso TikTok y J Balvin reacciona con comentario que desató risas. (Foto: AFP)

Además, el video generó la reacción inmediata de J Balvin, quien decidió comentar directamente en el video.

El cantante escribió: “Ojalá tu mamá tuviera TikTok” provocando una nueva ola de respuestas a su comentario.

 

