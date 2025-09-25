Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, vive en situación de calle en California

Tylor Chase, recordado por su papel en “El manual de Ned” de Nickelodeon, fue visto en situación de calle en California.

Tylor Chase es hallado viviendo en situación de calle
Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon que hoy vive en la calle / (Foto de AFP)

El actor estadounidense Tylor Chase, reconocido por su participación en “El manual de Ned”, fue recientemente captado en situación de calle en California. La noticia generó preocupación y reacciones de solidaridad entre sus seguidores en redes sociales.

¿Qué se sabe del caso de Tylor Chase?

Tylor Chase, nacido en 1989 en Arizona, alcanzó popularidad interpretando a Martin Qwerly en la serie “El manual de Ned”. Compartió pantalla con figuras como Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw. También participó en “Everybody Hates Chris”, en la película “Good Time Max” y prestó su voz en el videojuego “L.A. Noire”.

Detalles del caso de Tylor Chase
Tylor Chase compartió pantalla con figuras como: Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw / (Foto de AFP)

En 2014 lanzó un canal de YouTube para compartir poemas y actuaciones, pero su actividad en redes se detuvo en 2021. Según usuarios y fans, esta ausencia dificultó conocer detalles de su vida personal y profesional en los últimos años.

¿Cómo surgió la campaña para ayudar a Tylor Chase?

El 23 de septiembre de 2025, un video difundido en TikTok por la creadora de contenido @lethallalli mostró a Chase en situación de calle en Riverside. En la grabación se observa al actor, de 36 años diciendo: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

Tras la viralización, usuarios de redes sociales organizaron una campaña en GoFundMe para cubrir gastos básicos como vivienda y alimentación. Sin embargo, la madre del actor contactó a la creadora del video para pedir que detuviera las donaciones, afirmando que el dinero no beneficiaría a su hijo.

¿Qué han dicho los familiares y los fans sobre la situación de Tylor Chase?

En mensajes compartidos en TikTok, la madre de Tylor Chase agradeció los esfuerzos de apoyo, pero insistió en que el dinero podría perjudicarlo. Aun así, propuso recibir los fondos para depositarlos en una cuenta en su nombre:

“Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”, respondió la mujer.

Los fans se pronunciaron sobre la situación de Tylor Chase
Los fans tomaron acciones sobre la situación de Tylor Chase / (Foto de AFP)

Por su parte, los internautas han manifestado preocupación y siguen compartiendo información para localizar al actor y asegurar que reciba atención adecuada. Así mismo, la creadora del video expresó su deseo de entregar el dinero recaudado de manera segura.

La situación de Tylor Chase ha abierto un debate en redes sobre las dificultades que enfrentan exestrellas infantiles tras la fama. Los usuarios continúan atentos a nuevas actualizaciones y esperan que el actor pueda acceder a la asistencia necesaria.

