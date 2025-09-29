Tras su fallecimiento, se dio a conocer que B-King tenía una “hija” bajo su cuidado

Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, fue hallado sin vida en territorio mexicano el pasado lunes 22 de septiembre, siete días después de haber sido reportado como desaparecido. Ahora, comenzaron a salir a la luz datos poco divulgados del artista, entre esos que tenía una “hija” bajo su cuidado.

¿B-King tenía una hija?

En una reciente publicación en sus historias de Instagram, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió una fotografía de la “hija” del joven artista: una perrita de raza American Bully.

B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

Aunque el cantante nunca llegó a tener hijos, consideraba a su perrita ‘Riqueza’ como su hija perruna, tal y como la llamaba en diversas ocasiones en redes sociales. Para B-King, ella ocupaba un lugar muy especial, al punto de presentarla como parte de su familia.

Incluso, el artista contó que su perrita se había convertido en madre de dos cachorros, a quienes bautizó ‘Botín’ y ‘Fortuna’, nombres que reflejaban sus creencias sobre la abundancia y la buena energía.

En la publicación, su hermana también reveló que B-King le había pedido a su mamá tener especial cuidado con su “hija”, pues no quería que sintiera su ausencia, sin imaginar que esta sería definitiva.

¿Qué se sabe sobre el caso B-King y Regio Clown?

Las autoridades mexicanas aún investigan las muertes de B-King y Regio Clown, quienes fueron reportados como desaparecidos el martes 16 de septiembre y hallados sin vida siete días después a la orilla de una carretera del Estado de México.

B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre | Foto del Canal RCN.

La forma en que fueron encontrados conmocionó al país, pues habrían sido sometidos a vejámenes durante las horas previas a su asesinato.

Hasta el momento no se han confirmado responsables, pero se encontró el vehículo en el que ambos habrían sido transportados y una vivienda abandonada donde, al parecer, los retuvieron antes de su muerte.

El caso sigue rodeado de incertidumbre, mientras familiares y seguidores claman justicia por la muerte de los artistas.