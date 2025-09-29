Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tras su fallecimiento, se dio a conocer que B-King tenía una “hija” bajo su cuidado

Tras la muerte de B-King, se conoció un aspecto poco divulgado de su vida: el artista tenía a su cuidado a una “hija”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La historia detrás de la “hija” que acompañó a B-King hasta el final
La inesperada “hija” de B-King que salió a la luz tras su partida. (Foto Canal RCN).

Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, fue hallado sin vida en territorio mexicano el pasado lunes 22 de septiembre, siete días después de haber sido reportado como desaparecido. Ahora, comenzaron a salir a la luz datos poco divulgados del artista, entre esos que tenía una “hija” bajo su cuidado.

Artículos relacionados

¿B-King tenía una hija?

En una reciente publicación en sus historias de Instagram, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió una fotografía de la “hija” del joven artista: una perrita de raza American Bully.

B-King
B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

Aunque el cantante nunca llegó a tener hijos, consideraba a su perrita ‘Riqueza’ como su hija perruna, tal y como la llamaba en diversas ocasiones en redes sociales. Para B-King, ella ocupaba un lugar muy especial, al punto de presentarla como parte de su familia.

Artículos relacionados

Incluso, el artista contó que su perrita se había convertido en madre de dos cachorros, a quienes bautizó ‘Botín’ y ‘Fortuna’, nombres que reflejaban sus creencias sobre la abundancia y la buena energía.

En la publicación, su hermana también reveló que B-King le había pedido a su mamá tener especial cuidado con su “hija”, pues no quería que sintiera su ausencia, sin imaginar que esta sería definitiva.

¿Qué se sabe sobre el caso B-King y Regio Clown?

Las autoridades mexicanas aún investigan las muertes de B-King y Regio Clown, quienes fueron reportados como desaparecidos el martes 16 de septiembre y hallados sin vida siete días después a la orilla de una carretera del Estado de México.

B-King
B-King fue hallado sin vida el 17 de septiembre | Foto del Canal RCN.

La forma en que fueron encontrados conmocionó al país, pues habrían sido sometidos a vejámenes durante las horas previas a su asesinato.

Artículos relacionados

Hasta el momento no se han confirmado responsables, pero se encontró el vehículo en el que ambos habrían sido transportados y una vivienda abandonada donde, al parecer, los retuvieron antes de su muerte.

El caso sigue rodeado de incertidumbre, mientras familiares y seguidores claman justicia por la muerte de los artistas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón se le declaró en plena transmisión a Westcol Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió en vivo al declararse a Westcol, pero no fue correspondida | VIDEO

Yina Calderón se declaró a Westcol en vivo, pero él no correspondió y el momento quedó en video.

La estremecedora petición que la mamá de B-King le hizo antes de morir Talento nacional

Mamá de B-King le había hecho estremecedora petición al cantante antes de su muerte

Mamá de B-King reveló la estremecedora petición que le hizo al cantante antes de ser hallado sin vida en México.

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla Altafulla

El curioso comportamiento de las candidatas de Miss Universe Colombia tras conocer a Altafulla

El artista fue recibido de una manera muy particular por las candidatas y así reaccionó.

Lo más superlike

Vanessa Pulgarín, nueva Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

¿Qué le preguntó el jurado a Miss Antioquia? Esta fue la respuesta de Vanessa Pulgarín

Las cinco finalistas se enfrentaron a las preguntas del jurado, y sus respuestas dieron mucho de qué hablar.

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!