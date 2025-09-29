Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mánager de B-King dice que habría un tercer desaparecido: esto mencionó

El caso de B-King da un nuevo giro: su mánager reveló que no serían solo dos las víctimas, pues habría un tercer desaparecido.

Misterio en torno a B-King: mánager menciona a un tercer desaparecido
¿Un tercer desaparecido en el caso B-King? Esto dijo su mánager. (Foto Canal RCN | Freepik: @BillionPhotos).

La muerte de Bayron Sánchez, B-King, y Regio Clown en México continúa causando conmoción nacional. Ahora, en un inesperado giro, Juan Camilo Gallego, mánager del cantante reveló que habría un tercer desaparecido.

¿Angie Miller, vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown, era novia del cantante?

En una reciente entrevista a un medio nacional, Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, reveló diversos detalles sobre lo ocurrido en la muerte del artista colombiano y su amigo Regio Clown, además de la relación que este primero tenía con Angie Miller, reciente vinculada a la muerte de los músicos.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, reveló que está escondido porque teme por su vida. Foto: Canal RCN
El mánager de B-King reveló que permanece escondido por seguridad. Foto: Canal RCN

En sus declaraciones, Gallego mencionó que Angie no era novia de B-King y mucho menos de Regio Clown y que su vínculo nació poco después de que el cantante llegara a territorio mexicano, pues fue en ese momento en el que se conocieron.

El mánager de B-King puntualizó que Angie vive en México "hace 12 años, que su primer contacto con la modelo venezolana se llevó a cabo el 12 de septiembre, un día después de que llegaran al país azteca, y desde ese día entabló una amistad con el artista con el que se la pasó casi a diario hasta el día de su desaparición.

¿Hay un tercer desaparecido en el caso B-King? Esto dijo su mánager

Así mismo, en esta misma entrevista, Juan Camilo mencionó que el día de la desaparición de B-King y Regio Clown el martes 17 de septiembre se comunicó con Angie, quien le comentó que desde hace varias horas había perdido contacto con el artista.

B-King y Regio Clown fallecidos en México
B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México. (Foto Canal RCN)

El mánager aseguró además que intentó comunicarse con el escolta de B-King, pero no obtuvo respuesta, y señaló que desconocía si él también habría corrido con la misma suerte de los cantantes: “No sé si fue que también lo mataron”, expresó.

No obstante, hasta el momento las autoridades mexicanas no han informado sobre un tercer desaparecido o fallecido en el caso, por lo que esta versión se mantiene únicamente en el terreno de la especulación.

