Mánager de B-King dice que habría un tercer desaparecido: esto mencionó

La muerte de Bayron Sánchez, B-King, y Regio Clown en México continúa causando conmoción nacional. Ahora, en un inesperado giro, Juan Camilo Gallego, mánager del cantante reveló que habría un tercer desaparecido.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México | VIDEO

¿Angie Miller, vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown, era novia del cantante?

En una reciente entrevista a un medio nacional, Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, reveló diversos detalles sobre lo ocurrido en la muerte del artista colombiano y su amigo Regio Clown, además de la relación que este primero tenía con Angie Miller, reciente vinculada a la muerte de los músicos.

El mánager de B-King reveló que permanece escondido por seguridad. Foto: Canal RCN

En sus declaraciones, Gallego mencionó que Angie no era novia de B-King y mucho menos de Regio Clown y que su vínculo nació poco después de que el cantante llegara a territorio mexicano, pues fue en ese momento en el que se conocieron.

Artículos relacionados Viral Murió exparticipante de Miss Universe Jamaica, fue hallada sin vida en su casa

El mánager de B-King puntualizó que Angie vive en México "hace 12 años, que su primer contacto con la modelo venezolana se llevó a cabo el 12 de septiembre, un día después de que llegaran al país azteca, y desde ese día entabló una amistad con el artista con el que se la pasó casi a diario hasta el día de su desaparición.

¿Hay un tercer desaparecido en el caso B-King? Esto dijo su mánager

Así mismo, en esta misma entrevista, Juan Camilo mencionó que el día de la desaparición de B-King y Regio Clown el martes 17 de septiembre se comunicó con Angie, quien le comentó que desde hace varias horas había perdido contacto con el artista.

B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México. (Foto Canal RCN)

El mánager aseguró además que intentó comunicarse con el escolta de B-King, pero no obtuvo respuesta, y señaló que desconocía si él también habría corrido con la misma suerte de los cantantes: “No sé si fue que también lo mataron”, expresó.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan impactante hallazgo en vivienda vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown

No obstante, hasta el momento las autoridades mexicanas no han informado sobre un tercer desaparecido o fallecido en el caso, por lo que esta versión se mantiene únicamente en el terreno de la especulación.