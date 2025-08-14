Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tini Stoessel regresa a Disney después de 10 años lejos de la actuación

Después de años dedicada a la música, Tini Stoessel regresa a la pantalla con un papel dramático que marca un antes y un después.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Tini Stoessel regresa a la actuación con un personaje dramático en Quebranto, de Disney. Foto AFP/Frederick M. Brown

Después de casi una década dedicada de lleno a la música, Tini Stoessel retoma su faceta como actriz con un proyecto que la entusiasma profundamente.

¿Por qué Tini Stoessel es tan reconocida en el mundo del entretenimiento?

Tini es conocida internacionalmente por su trabajo en producciones juveniles y por su exitosa carrera musical y ahora regresa a la pantalla con un papel dramático que nada tiene que ver con los personajes que interpretó en sus inicios.

La estrella de Violetta deja los escenarios para volver a la pantalla en un papel dramático que jamás habías visto en ella.
Después de casi una década lejos de los sets, Tini Stoessel sorprende con un papel que pondrá a prueba su talento. | Foto AFP/Giorgio Viera

La última vez que el público pudo verla actuando en televisión fue en Violetta, la serie de Disney Channel que la llevó a obtener un reconocimiento mundial, y desde entonces, su trayectoria estuvo centrada en los escenarios, lanzando discos, realizando giras y sumando reconocimientos como cantante.

¿Cuál es el próximo proyecto creativo de Tini Stoessel?

Aunque muchos pensaban que la actuación había quedado atrás, Tini siempre guardó el deseo de volver a un set, pero esperaba la historia adecuada para hacerlo, ese momento llegó con Quebranto, una producción de Non Stop México para Disney que narra la historia de una joven decidida a descubrir la verdad sobre sus orígenes.

Entre secretos familiares y emociones intensas, así es el regreso de Tini Stoessel a la actuación.
Tini Stoessel regresa a la actuación con un personaje dramático en Quebranto.(Giorgio Viera / AFP)

En esta trama, su personaje, Miranda, se enfrenta a una red de secretos familiares y decisiones que pondrán a prueba su fortaleza, para la actriz, este papel representó un reto artístico y personal, ya que le permitió explorar emociones y situaciones muy distintas a las de sus anteriores trabajos.

El regreso no fue sencillo, pues tras tantos años alejada de la actuación, Tini se sumergió en un proceso intenso de preparación, lecturas de guion, ensayos detallados y conversaciones con el equipo creativo para comprender la esencia de Miranda.

¿Cómo ha sido la experiencia de regreso a la actuación para Tini Stoessel?

La experiencia, según ha compartido la propia artista en diferentes entrevistas, coincidió con una etapa de cambios personales, lo que hizo que este proyecto tuviera un significado especial.

El rodaje no solo le permitió reencontrarse con la actuación, sino también cerrar ciclos y reencontrar aspectos de sí misma.

Sus seguidores, que la han acompañado desde sus inicios, celebran este regreso y esperan que sea el inicio de más producciones en las que pueda mostrar su versatilidad.

Con este papel, Tini Stoessel demuestra que es capaz de reinventarse, de salir de su zona de confort y de enfrentar nuevos objetivos creativos, pues ahora, su talento vuelve a brillar en la pantalla, dejando claro que la actuación sigue siendo una parte esencial de su identidad artística.

