Cazzu le responde a Maluma tras polémica con fan: “¿quién es uno para juzgar?”

Cazzu se ha posicionado como una de las vocalistas argentinas más influyentes en el género urbano, donde no solo se ha dado a conocer por el éxito que tiene en sus canciones, sino que también, por la polémica exrelación que tuvo con el padre de su hija Christian Nodal.

En esta ocasión, el nombre de la artista ha sido tendencia al responderle de manera crítica al cantante colombiano Maluma, quien acaparó las redes sociales al expresar la gran molestia que sintió con una fanática en uno de sus conciertos al llevar a un bebé de un año al evento.

¿Qué dijo Cazzu acerca de la crítica que Maluma le hizo a una fan al llevar a su bebé?

En las últimas horas, Cazzu ha sido tendencia al expresarse de manera pública durante la promoción que tuvo de su libro llamado: ‘Perreo, una revolución’, la artista mencionó su postura en México de manera pública acerca del regaño que tuvo Maluma con una artista en pleno show en vivo al llevar a su bebé, expresando lo siguiente:

“Yo creo que él está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión, partiendo en que el mundo está lleno de matices, cultura y educación, quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto quizá pensando que eso será como una conexión, no sé”, detalló la artista en México.

Sin duda, Cazzu fue enfática el compartir sus palabras durante la publicación de su libro, pues expresó que Maluma está viviendo una de las etapas más importantes de su vida al ser padre y, detalló en sus palabras, que no estuvo de acuerdo con la actitud que expresó el cantante públicamente.

¿Por qué Maluma regañó a una fanática en pleno concierto?

Recordemos que hace pocos días, Maluma se convirtió en tendencia a través de las redes sociales al revelar el desacuerdo que tuvo con una fanática al darse cuenta que una fanática llevó a un bebé de un año a su concierto, donde la salud del menor se pudo haber visto afectada a causa del ruido del evento y expresó lo siguiente:

