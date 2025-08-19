Tía de Alejandra Villafañe compartió un sentido recuerdo de la actriz fallecida

Alejandra Villafañe, recordada actriz colombiana, falleció el 21 de octubre del 2023 a causa de un cáncer que rápidamente deterioró su salud. Tras casi dos años de su muerte, su tía Alicia Villafañe Vidal aún la recuerda con gran cariño, así lo demostró en una reciente publicación en sus redes sociales.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Cuál fue la causa de muerte de Alejandra Villafañe?

La actriz colombiana Alejandra Villafañe fue diagnosticada con un cáncer de ovario en mayo del 2023 e inmediatamente inició con su tratamiento. Sin embargo, pese a sus esfuerzos por recuperar su salud, Villafañe falleció cinco meses después.

Tía de Alejandra Villafañe abrió su corazón y recordó a la actriz con profundo cariño. (Foto Canal RCN).

Según información revelada en aquel entonces por su prima Claudia Villafañe, el tipo de cáncer de Alejandra no tenía cura. “Tuvo un cáncer muy agresivo y extraño, se llamaba cáncer germinal, o sea que siempre iba a crecer, no había una manera de curarlo ni de pararlo”,explicó.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

La lamentable noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares cercano a la actriz, quienes por medio de un comunicado en redes sociales revelaron la noticia.

A casi dos años de su muerte, tía de Alejandra Villafañe rindió homenaje a su memoria

El pasado lunes 18 de agosto, su tía Alicia Villafañe Vidal compartió un sentido recuerdo de Alejandra Villafañe que conmovió a sus seguidores. La mujer recordó con nostalgia los últimos días que pasó con la fallecida actriz mientras esta luchaba por vencer el cáncer.

La emotiva publicación de la tía de Alejandra Villafañe tras casi dos años de su partida. (Foto Canal RCN).

“Tu muerte me dolerá siempre y más cuando ves personas que hablan del compromiso que tuvieron contigo, cuando viví con ella su tristeza y desilusión en sus últimos días @alejavillafane”

Así mismo resaltó la labor de las personas que continúan honrando su memoria. Tal es el caso del actor Raúl Ocampo, quien en ese entonces era pareja de la actriz y quien la acompañó durante este doloroso camino.

Tras su partida, Ocampo le rindió un emotivo homenaje con un libro en colaboración con Jorge Enrique Abello, en el que reflexionaron sobre el sentido de la vida y la muerte.