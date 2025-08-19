Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tía de Alejandra Villafañe compartió un sentido recuerdo de la actriz fallecida

La actriz Alejandra Villafañe falleció tras luchar contra un cáncer que rápidamente deterioró su salud.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tía de Alejandra Villafañe recordó a la actriz con emotivo mensaje que conmovió a todos
A casi dos años de su partida, tía de Alejandra Villafañe la recordó con nostalgia. (Foto Canal RCN).

Alejandra Villafañe, recordada actriz colombiana, falleció el 21 de octubre del 2023 a causa de un cáncer que rápidamente deterioró su salud. Tras casi dos años de su muerte, su tía Alicia Villafañe Vidal aún la recuerda con gran cariño, así lo demostró en una reciente publicación en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa de muerte de Alejandra Villafañe?

La actriz colombiana Alejandra Villafañe fue diagnosticada con un cáncer de ovario en mayo del 2023 e inmediatamente inició con su tratamiento. Sin embargo, pese a sus esfuerzos por recuperar su salud, Villafañe falleció cinco meses después.

Así recordó la tía de Alejandra Villafañe a la actriz en una fecha especial
Tía de Alejandra Villafañe abrió su corazón y recordó a la actriz con profundo cariño. (Foto Canal RCN).

Según información revelada en aquel entonces por su prima Claudia Villafañe, el tipo de cáncer de Alejandra no tenía cura. “Tuvo un cáncer muy agresivo y extraño, se llamaba cáncer germinal, o sea que siempre iba a crecer, no había una manera de curarlo ni de pararlo”,explicó.

Artículos relacionados

La lamentable noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares cercano a la actriz, quienes por medio de un comunicado en redes sociales revelaron la noticia.

A casi dos años de su muerte, tía de Alejandra Villafañe rindió homenaje a su memoria

El pasado lunes 18 de agosto, su tía Alicia Villafañe Vidal compartió un sentido recuerdo de Alejandra Villafañe que conmovió a sus seguidores. La mujer recordó con nostalgia los últimos días que pasó con la fallecida actriz mientras esta luchaba por vencer el cáncer.

Tía de Alejandra Villafañe la recordó con un mensaje que no dejó indiferente a nadie
La emotiva publicación de la tía de Alejandra Villafañe tras casi dos años de su partida. (Foto Canal RCN).

“Tu muerte me dolerá siempre y más cuando ves personas que hablan del compromiso que tuvieron contigo, cuando viví con ella su tristeza y desilusión en sus últimos días @alejavillafane”

Así mismo resaltó la labor de las personas que continúan honrando su memoria. Tal es el caso del actor Raúl Ocampo, quien en ese entonces era pareja de la actriz y quien la acompañó durante este doloroso camino.

Tras su partida, Ocampo le rindió un emotivo homenaje con un libro en colaboración con Jorge Enrique Abello, en el que reflexionaron sobre el sentido de la vida y la muerte.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Perrie Edwards y Zayn Malik Talento internacional

Perrie Edwards rompe el silencio sobre su relación tóxica con Zayn Malik

Perrie Edwards recordó su noviazgo con Zayn Malik, al que describió como tóxico, y contó cómo logró rehacer su vida tras la ruptura.

Yina Calderón pide antidoping a Andrea Valdiri antes de su combate en el ring Yina Calderón

Yina Calderón exige prueba antidoping para Andrea Valdiri tras sentirse en desventaja

Yina Calderón pidió prueba antidoping para Andrea Valdiri antes de su esperado combate de boxeo.

Merly Ome y Yina Calderón Yina Calderón

Él es el novio de la mamá de Yina Calderón, por quien ella ya no le habla

La mamá de Yina Calderón defendió su relación y le respondió tras no aceptar a su novio.

Lo más superlike

Luna Negra Ciencia

Se aproxima la Luna Negra de agosto: el fenómeno que solo ocurre cada ciertos años

Se trata de una Luna que será especial, así que vale la pena conocer todos los detalles.

Jorge Herrera Violeta Bergonzi

Estas son las frases célebres que dejó Jorge Herrera tras su salida de MasterChef Celebrity

pareja lastimada Viral

Pareja de influencers es impactada por un carro mientras grababa un video

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY. Cazzu

Cazzu reaparece con su hija Inti tras las polémicas declaraciones de Nodal

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él