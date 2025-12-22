¿Terminaron? Yaya Muñoz y José Rodríguez dan pistas de una posible separación que inquieta a sus fans

Los creadores de contenido Yaya Muñoz y José Rodríguezavivan los rumores sobre su posible ruptura.

Yaya Muñoz y José Rodríguez iniciaron su relación sentimental en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Por qué se avivaron los rumores sobre una posible ruptura entre Yaya Muñoz y José Rodríguez?

En los últimos días, los internautas no han parado de especular sobre la relación de la pareja que inició desde La casa de los famosos Colombia.

El cambio en la dinámica de sus redes sociales ha sido la principal pista. Antes, la pareja mostraba constantemente momentos compartidos, viajes y rutinas de entrenamiento.

Sin embargo, últimamente se ha notado un distanciamiento en las publicaciones. Cada uno sube cosas en solitario, algo que no era muy común.

Además, José ha hecho unas publicaciones como dando a entender que está soltero, lo que ha avivado los rumores.

Esta situación se da después de unas declaraciones de Yaya sobre José en un programa digital.

La influenciadora dijo que lo que la tenía enamorada de él era su nacionalidad española y el tiempo que había vivido en ese país, pues según ella, eso lo hacía diferente de los hombres colombianos.

Yaya aseguró que esa doble nacionalidad influyó mucho en su decisión de ser pareja de José.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, muchas de sus publicaciones y mensajes son interpretados por los seguidores como señales de estar pasando por un mal momento.

José ha compartido varios estados disfrutando con su amigo La Liendra y entrenando fuertemente, pero Yaya no volvió a aparecer en sus historias.

¿Yaya Muñoz y José Rodríguez eliminaron sus publicaciones juntos?

Aun así, las fotos juntos permanecen en sus cuentas de Instagram, lo que genera más confusión entre los internautas.

Por su parte, Yaya continúa creciendo en el mundo del entretenimiento y sigue conduciendo un popular podcast junto a Dimelo King, consolidando su presencia en la escena digital.

Su participación en el podcast con Dimelo King le ha permitido conectar con nuevas audiencias y fortalecer su imagen como comunicadora.

Mientras tanto los seguidores y los portales de entretenimiento siguen atentos a cada movimiento y publicación.