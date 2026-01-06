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¿Tebi Bernal y Mariana Zapata se besaron en frente de Juanda Caribe? Esto ocurrió

En redes sociales empezó a circular el momento en el que Tebi Bernal y Mariana Zapata se habría dado un beso.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
En redes circula video del supuesto beso entre Tebi y Mariana. Foto | Canal RCN.

Aunque las luces de La casa de los famosos Colombia fueron apagadas por Alejandro Estrada el pasado viernes 29 de mayo, algunos de los participantes aún siguen acaparando la atención y estando en el centro de la polémica.

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¿Tebi Bernal y Mariana Zapata se dieron un beso?

Un ejemplo de ello son Mariana Zapata, Tebi Bernal y Juanda Caribe,quienes en las últimas horas dieron de qué hablar en redes sociales, especialmente los dos primeros, esto luego de que empezara a circular un video en el que aparentemente los exparticipantes habrían protagonizado un beso.

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Todo se dio justo cuando Mariana y Juanda Caribe bajaron desde la habitación del hotel para recibir una romántica serenata, hecho que además de llamar la atención en las plataformas, fue el escenario en que Zapata y Bernal se dieron presuntamente un beso.

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En el video que ya cuenta con miles de reproducciones, se puede apreciar el momento en el que la joven antioqueña decide ir a despedirse de Tebi, quien en medio del abrazo, se habría acercado un poco más al rostro de su excompañero, momento que no pasó desapercibido que desató todo tipo de reacciones.

Mariana Zapata y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata y Tebi Bernal se habrían dado un beso. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Mariana Zapata?

Como era de esperarse, usuarios de las redes sociales no tardaron en dar su opinión al respecto y sumarse a la conversación dejando en evidencia su sorpresa frente a lo ocurrido.

"Juanda ríe para no llorar", "Tanga y Alexa quedaron papelones", "La mamá mirando cómo su hijo dejó una gran mujer", "Alexa mira a tu marido besándose a Mariana", "Juanda jura que esa mujre lo va a respetar", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

En medio de la controversia que esto ha generado, cabe señalar que, hasta el momento ni Juanda ni Mariana, han confirmado algún tipo de romance o relación, pues por ahora han dejado claro que son amigos y que no saben qué les depara el destino, pues aunque tuvieron conexión al interior de la competencia y se acompañaron en los momentos de dificultad, queda esperar qué sucede en el mundo real.

 

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