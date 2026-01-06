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Alejandro Estrada reveló qué hará con los $400 millones que ganó en La casa de los famosos

Alejandro Estrada puso fin al misterio y, de una vez por todas, reveló cuáles son los planes con el dinero que obtuvo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada reveló que hará con los 400 millones de pesos. Foto | Canal RCN.

Alejandro Estrada quien hoy no solo ostenta el título de ganador de La casa de los famosos Colombia, continúa acaparando la atención en redes sociales, pues luego de terminar esta experiencia en el reality de convivencia, el actor ha dado sus primeras declaraciones frente a su triunfo.

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¿Qué hará Alejandro Estrada con los 400 millones de pesos que se ganó en La casa de los famosos Colombia?

Y es que, en medio de una entrevista que el también empresario concedió, además de referirse a situaciones muy puntuales que han generado interés, no dudó en revelar para qué tiene destinado el dinero que obtuvo el pasado viernes 29 de mayo cuando el público le dio el titulo de ganador de los 400 millones de pesos.

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De acuerdo con lo mencionado por Estrada, gran parte del dinero que se ganó, planea usarla para pagar una suma de dinero que debe.

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"La verdad tengo deudas lo he dicho y lo que no se vaya en deudas lo meteré en un CDT para ver más adelante en qué lo invierto", contó el llamado 'Zorro viejo', apodo que recibió semanas atrás y que él mismo tomó para usarlo a su favor.

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Alejandro Estrada contó detalles de cómo planea gastar los 400 millones de pesos. | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre los 400 millones de pesos que se ganó en La casa de los famosos Colombia?

Y a propósito de los tan anhelados y codiciados 400 millones de pesos, cabe señalar que, durante su aparición, Alejandro nuevamente confirmó su decisión que quedarse con la totalidad del premio, pues aunque inicialmente hizo una promesa, luego de salir de la casa y hablar con su equipo de trabajo, concluyó que no debía repartirlo con sus compañeros.

Así mismo, el cucuteño aprovechó este espacio para enviar un cariñoso mensaje a su expareja Nataly Umaña, quien se hizo notar al mostrar la emotiva reacción al enterarse del triunfo de Alejandro. Lo anterior, no solo lo llevó a expresarle su aprecio, sino también a hacer un recordatorio de que las parejas pueden llevar una relación cordial y sin presentimientos.

Alejandro Estrada reapareció tras ganar La casa de los famosos
Alejandro Estrada contó en qué planea invertir los 400 millones de pesos. (Foto Canal RCN).

Por ahora, el ganador de esta tercera edición del reality de convivencia, continúa cumpliendo con su apretada agenda de medios mientras su vida regresa poco a poco a la normalidad.

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