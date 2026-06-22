Tebi Bernal y Alejandra Salguero se lanzaron fuertes indirectas, ¿no habrá reconciliación?

El modelo paisa Tebi Bernal y su expareja Alejandra Salguero siguen captando la atención de sus fanáticos luego recientes publicaciones, en las que ambos se estarían lanzado indirectas.

¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero se están lanzado indirectas?

Miles de fanáticos en redes sociales han destacado que la famosa expareja se ha estado tirando algunas pullas luego de su polémica ruptura tras la participación de Tebi en La casa de los famosos Colombia, la cual ganó el actor Alejandro Estrada.

El paisa compartió una historia en sus redes sociales, donde se dejó ver cantando un vallenato llamado "Y No Regresas" del Binomio De Oro De América, en el que muestra lo mucho que le gustaría regresar con esa persona que ama, pero es rechazado.

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Por su parte, Alejandra Salguero le habría contestado también por sus redes sociales con otro vallenato

"Si yo pudiera también te olvidaba, pero yo quiero esperarte", es la frase que resalta.

La mujer se dejó ver interpretando desde un carro el tema "Cómo Te Atreves" de Daniel Calderón & Los Gigantes Del Vallenato, en el que señala lo difícil que fue para ella verlo con otra persona.

"Yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía (...) Ahora vuelves como si nada y aquí no hay nada. Cómo te atreves a decir que aún me amas, cómo te atreves a decir que soy tu vida", resaltó de la canción.



Luego de sus publicaciones, miles de fanáticos las relacionaron como posibles indirectas entre ellos, destacando que Tebi Bernal le gustaría volver con Alejandra Salguero y por eso no se dio una oportunidad con Alexa Torrex, pero la modelo no quiere regresar con él aunque todavía lo quiera.

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¿Tebi Bernal sigue siendo amigo de Alexa Torrex?

Los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que tuvieron un leve romance en el reality, actualmente están distanciados luego de que ambos tuvieran varias diferencias, las cuales muchas de ellas no han querido hacer públicas.

Según Alexa Torrex se dio cuenta de varias cosas afuera de él que le disgustaron y cortó toda comunicación con él.