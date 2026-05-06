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Tebi Bernal confesó qué habría hecho con el premio, si hubiera ganado: ¿incluía a Alejandro Estrada?

Tebi Bernal reveló qué hubiera hecho con el dinero de La casa de los famosos si él ganaba, ¿lo repartiría con Alejandro?

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Habría compartido el premio? Tebi Bernal contó qué haría si hubiera ganado
¿Habría compartido el premio? Tebi Bernal contó qué haría si hubiera ganado. (Foto Canal RCN).

Tebi Bernal se refirió a un escenario que muchos seguidores de La casa de los famosos Colombia se han preguntado tras el final del reality: qué habría hecho con el millonario premio si hubiera resultado ganador y lo hubiera repartido con Alejandro Estrada.

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¿Tebi Bernal hubiera compartido el premio con Alejandro Estrada si hubiera ganado La casa de los famosos?

Durante una reciente entrevista con los 40, el exfinalista Tebi Bernal habló sobre qué hubiera hecho con el premio de La casa de los famosos Colombia si en un escenario él se hubiera convertido en el ganador. Así mismo, se refirió a la posibilidad de haber compartido el dinero con Alejandro Estrada y dejó clara cuál habría sido su decisión en caso de quedarse con el primer lugar.

Tebi Bernal destapó su plan con el premio y mencionó a Alejandro Estrada
Tebi Bernal destapó su plan con el premio y mencionó a Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

Según comentó el creador de contenido, él sí le hubiera dado la mitad del premio al reconocido actor. Es decir, doscientos millones de pesos colombianos.

Sin embargo, no profundizó en el tema, y por el contrario confesó que de haber sido el ganador también tendría muchos problemas encima, ya que en una ocasión, estando bajo los efectos de bebidas alcohólicas, prometió que repartiría parte del premio también con sus fandoms.

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“Yo estaba muy embalado, porque yo todo borracho hice una cuenta como de setecientos millones, y yo al otro día me levanté y dije: ya di mi palabra. No me acordaba de nada, entonces creo que dentro de mí (le hubiera dado el dinero a Alejandro Estrada)”.

¿La amistad entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal se fracturó?

En una reciente transmisión en vivo, Alejandro Estrada se refirió a su amistad con Tebi Bernal y Alexa Torrex, con quien compartió durante los cuatro meses que estuvo dentro de La casa de los famosos Colombia. El reconocido actor mencionó que tenía un gran aprecio por ambos, pero que no podía evitar sentirse dolido por algunas cosas que se había enterado de ellos tras salir del reality.

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"Estoy un poco dolido por el tema de lo que sucedió con Tebi y Alexa, pero yo los quiero, realmente los quiero por lo que viví adentro, los quiero y mucho y sé que eventualmente o aspiro y espero poder tener una conversación con ellos más sólida”

Tebi Bernal quedó en cuarto lugar en La casa de los famosos.
Tebi Bernal quedó en cuarto lugar en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
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