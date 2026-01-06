Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tatán Mejía y Maleja Restrepo recrearon audio viral de Karina García: así fue el divertido momento

Tatán Mejía y Maleja Restrepo divirtieron al recrear uno de los audios de Karina García que se viralizaron tras su paso por La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tatán y Maleja recrean famoso audio de Karina García y desatan risas en redes
Tatán y Maleja recrean famoso audio de Karina García y desatan risas en redes. (Foto Canal RCN).

Tatán Mejía y Maleja Restrepo recrearon uno de los audios virales de Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, que se popularizó en redes sociales durante su paso por el reality. La pareja de presentadores compartió el video a través de sus redes sociales, donde rápidamente generó múltiples reacciones por parte de sus seguidores.

¿Cuál fue el audio de Karina García que Tatán Mejía y Maleja Restrepo recrearon?

En la tarde de este martes 6 de enero, Maleja Restrepo sorprendió al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un divertido audiovisual en el que, junto a su esposo Tatán Mejía, recreó uno de los audios virales de Karina García, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así fue el divertido momento en el que Tatán y Maleja recrearon audio de Karina García
Así fue el divertido momento en el que Tatán y Maleja recrearon audio de Karina García. (Foto Canal RCN).

Con un filtro en sus rostros, la pareja simuló un fragmento de la conversación en la que Karina manifiesta a otros participantes que quiere un helado, pero no cualquier helado, sino uno de leche condensada. Sin embargo, los presentadores le dieron un giro al diálogo al hacer alusión a una situación más personal.

“Quiero un helado de leche condensada”, menciona el audio original, a lo que Maleja agregó que lleva 16 años comiendo el mismo helado: “Comiendo el mismo helado desde hace 16 años”,en referencia al tiempo que lleva de relación con su esposo Tatán Mejía.

¿Qué opinaron en redes sobre la recreación de Tatán Mejía y Maleja Restrepo del audio de Karina García?

El audiovisual no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el humor de la pareja y la manera en la que lograron darle un significado más extrovertido a uno de los audios más recordados del reality.

Comentarios como: "El filtro es todo", "jajaja, los mejores", “jajajaja, lo peor es que Karina García sí lo decía en ese sentido, creo”, “Karina García dejó los mejores audios en esa temporada”, “los audios de la reina Karina oficial con doble L al final son los más divertidos”, fueron algunos de los más destacados en la publicación.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía recrean audio viral de Karina García y conquistan Instagram
Maleja Restrepo y Tatán Mejía recrean audio viral de Karina García y conquistan Instagram. (Foto Canal RCN).
