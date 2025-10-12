Tatán Mejía lanzó enriquecedora reflexión sobre la envidia en las redes sociales

Tatán Mejía sorprendió a sus cientos de seguidores con una enriquecedora reflexión que concluyó en un inesperado agradecimiento a sus haters. Esto, luego de analizar una frase que ronda en las redes sociales.

¿Qué opina Tatán Mejía sobre la envidia en las redes sociales?

Con un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Tatán Mejía compartió una curiosa frase que se topó en las redes sociales y con la que aprovechó para dejar una enriquecedora reflexión sobre la envidia que se refleja en las redes sociales.

“Nadie te va a odi*r más que la persona que finge ser lo que tú eres de forma natural”, fue la frase que mencionó Tatán Mejía para expresar que especialmente en diciembre es cuando la envidia de las personas se ve más reflejada en las rede sociales, pues es el momento en el que las personas suelen presumir sus logros.

El creador de contenido expresó que las personas que suelen criticar o cuestionar a los demás son aquellos que no lograron nada en los últimos meses ya que esto los haría sentirse superiores. Así mismo, mencionó que las personas que se encuentran trabajando en sus propósitos no tienen tiempo para fijarse en lo que hacen los demás.

¿Por qué Tatán Mejía agradeció a sus haters?

Tatán Mejía aprovechó el momento para explicarle a los haters que, aunque ellos sientan que están siendo superiores a las personas que suelen criticar en redes sociales en realidad lo que estarían haciendo es ayudarlos a tener mayor relevancia en las redes sociales.

Tatán Mejía dedica mensaje a críticos/Canal RCN

Pues mencionó que cada comentario, cada interacción y cada compartido que realizaban ayudaban a que el contenido se posicionara en las plataformas digitales y tuviera un mayor alcance.

“Lo único que uno tiene que lograr en redes sociales para que el video se viralice y se vuelva grande es que la gente guarde, comparta, lo vea y lo comente. La gente que le gusta lo mira y te da like, pero la gente que te od*a lo ve, lo repite, escribe, reenvía, mira los comentarios de los demás… Lo único que genera es que el video se viralice, entonces pues gracias a los haters”