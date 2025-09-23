Tatán Mejía compartió desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su suegro: “cuídeme”

Maleja Restrepo, reconocida presentadora colombiana, compartió la lamentable noticia del fallecimiento de su padre Ramiro de Jesús Restrepo, quien durante permaneció bajo cuidados intensivos antes de su deceso.

¿Cuál fue la causa de muerte del padre de Maleja Restrepo?

La causa de muerte del padre de Maleja Restrepo no ha sido revelada a la opinión pública, por lo que se desconocen los motivos exactos de su fallecimiento. Sin embargo, la presentadora comentó a través de sus redes sociales que la salud de su padre se deterioraba cada día más.

Maleja Restrepo confirma la muerte de su padre. (Foto Canal RCN | Freepik: @mdjaff).

“Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, escribió.

Ramiro de Jesús Restrepo permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica del Occidente, en Bogotá, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

“Le besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Occidente”, relató Maleja.

¿Cuál fue el mensaje con el que Tatán Mejía despidió a su suegro y padre de Maleja Restrepo?

Luego de que Maleja Restrepo anunciara el fallecimiento de su padre, Tatán Mejía, esposo de la presentadora, se pronunció por medio de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que despedida a Ramiro de Jesús Restrepo.

Muere el padre de Maleja Restrepo: la presentadora lo confirma. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la petición que el motociclista profesional le hizo a su difunto suegro y la promesa que realizó a él cuando aún se encontraba con vida.

“Buen viaje, suegro. Cuídeme desde donde esté que yo aquí me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió”

De esta manera, Tatán Mejía no solo despidió a su suegro, sino que también dejó clara sus intenciones de cumplir con su última voluntad: cuidar su familia en este difícil momento.

Por lo pronto se espera conocer nuevos detalles sobre el fallecimiento que hoy enluta a la familia Mejía Restrepo.