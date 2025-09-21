Yina Calderón reveló que suspendieron su cuenta de Instagram

En las últimas horas, Yina Calderónsorprendió a sus seguidores tras revelar chats privados y muy comprometedores de José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. La empresaria usó su cuenta oficial de Instagram y a través de sus historias publicó pantallazos de una supuesta conversación del modelo con una mujer trans.

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Qué decían los chats privados de José Rodríguez que filtró Yina Calderón?

De acuerdo con lo publicado en sus historias de Instagram, Yina Calderón dijo que no quedaría como una mentirosa y por eso “daría un adelanto” de las pruebas que ella tenía, de hecho, les preguntó a sus seguidores si querían que subiera todo lo que tenía por revelar.

En los chats que la empresaria reveló, se leía que José presuntamente le hacía ciertas propuestas a la amiga trans de Yina Calderón y en otro pantallazo, se alcanza a leer que la mujer le dice que no le interesa la fama y que hace eso solo por su amistad, además confesó en el chat que tiene más fotos y videos de José Rodríguez.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano rompió el silencio en medio de rumores de ruptura: "Todos tenemos problemas"

¿Quién es la mujer trans que Yina Calderón relaciona con José Rodríguez?

Según las palabras de Yina Calderón, su amiga es una mujer trans muy bella y por eso dijo que José tiene buen gusto, pero aclaró que no revelaría su identidad y que la misteriosa chica vive en Barcelona. Por otro lado, la empresaria reveló que tiene más pruebas en contra de José Rodríguez en donde él se ve “en acción” con su amiga, mencionando que el modelo sabe que ella tiene en su poder esas pruebas.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón revela supuestos chats comprometedores de José Rodríguez con su amiga trans

¿Le suspendieron la cuenta de Instagram a Yina Calderón?

En la noche del sábado 20 de septiembre, Yina Calderón reveló en sus historias de Instagram un pantallazo de su cuenta en donde le avisaban sobre la suspensión de la misma y ella dijo que fue luego de subir las pruebas de los supuestos chats comprometedores de José con su amiga, pero, en ese mismo instante, la empresaria dijo que logró recuperar su cuenta a los cinco minutos de ser suspendida gracias a una ayuda que recibió.

Esta no sería la primera vez que a Yina le suspenden una cuenta de Instagram, pues a lo largo de los años, ella ha perdido otros perfiles de Instagram precisamente por sus opiniones y conversaciones polémicas sobre otras figuras públicas.