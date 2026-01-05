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Sonia, viuda de Yeison Jiménez, denunció comportamiento inapropiado por parte de un hombre

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, denunció el comportamiento inapropiado de un hombre: detalles de lo ocurrido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sonia, viuda de Yeison Jiménez, hizo grave denuncia contra un hombre
Sonia, viuda de Yeison Jiménez, hizo grave denuncia contra un hombre. (Foto Canal RCN | Freepik).

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, denunció públicamente el comportamiento inapropiado de un hombre durante una situación reciente. Sus declaraciones llamaron la atención en redes sociales y despertaron comentarios entre quienes siguen de cerca su historia.

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¿Por qué Sonia, viuda de Yeison Jiménez, denunció a un hombre?

En las últimas horas, Sonia Restrepo reapareció en sus redes sociales con una preocupante publicación que alarmó tanto a su círculo familiar y social como a sus seguidores. La mujer expuso la fotografía de un hombre y pidió ayuda, asegurando sentirse vulnerada.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Según explicó, el sujeto estaría teniendo comportamientos en su contra que han afectado su tranquilidad y su paz mental. Además, afirmó sentirse 4c0s4d4, vulnerada y perseguida constantemente, en medio del dolor que atraviesa por la pérdida de su esposo, el cantante Yeison Jiménez.

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La intención de la publicación realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, y posteriormente reposteada en la red social de Lina Jiménez, su cuñada, sería visibilizar la situación y solicitar apoyo para identificar al hombre que, según denunció, estaría detrás de varios 4t4qu3s en su contra.

“Por favor ayúdenme a identificar esta rata, está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos. Me siento acosada, vulnerada y maltratada. Esto ya es personal, es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más dura de su vida”.

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Hasta el momento, Sonia Restrepo no ha entregado más detalles sobre lo ocurrido ni ha confirmado si tomará acciones legales, mientras sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo tras la delicada denuncia.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la denuncia de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?

La publicación generó una rápida ola de comentarios en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron preocupación por la situación expuesta y respaldaron públicamente a Sonia Restrepo en medio del difícil momento que atraviesa.

Entre los mensajes que dejaron los internautas se leyeron comentarios como: “No estás sola, mucha fuerza”, “Ojalá las autoridades actúen pronto”, “Nadie merece pasar por una situación así”, “Te enviamos apoyo para ti y tus hijos” y “Esperamos que todo se esclarezca cuanto antes”.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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