Sonia Restrepo reaparece en redes con un recuerdo inédito junto a Yeison Jiménez

La esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo, reapareció en redes a través de un video inédito cantando junto al artista.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sale a la luz video inédito de Yeison Jiménez cantando con Sonia Restrepo
Sonia Restrepo reaparece con video inédito junto a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, el pasado sábado 10 de enero, su familia, amigos y seguidores han mantenido los recuerdo y el legado vivo del cantante, pues con el pasar de los días, revelan que él sigue presente en sus vidas.

Luego de su partida, han salido a la luz videos, fotos hay otros recuerdos inéditos del cantante junto a sus colegas y familiares, lo que ha generado conmoción y nostalgia porque, para muchos, parece mentiras que Yeison ya no esté entre nosotros.

Precisamente, una de las personas que a veces se convence de que él está de gira, es su hermana, Lina Jiménez, quien constantemente comparte sus desgarradores recuerdos.

¿Cuál es video inédito de Yeison Jiménez con su esposa Sonia Restrepo?

En las últimas horas de este viernes 6 de marzo, ha circulado en redes sociales un video inédito de Yeison Jiménez cantando junto a su esposa, Sonia Restrepo.

Sonia Restrepo reaparece con conmovedor video junto a Yeison Jiménez.
Sale a la luz video inédito de Yeison Jiménez cantando con Sonia Restrepo. (Foto: Canal RCN)

Es así como reaparece ella en plataformas digitales, ya que poco se sabe Sonia, debido a que siempre se ha mantenido lejos de las cámaras y los medios.

En el clip, se puede ver que Yeison está con ella en una tienda, en donde se ven varias bebidas, mientras cantan a capela. Sonia va al ritmo de su esposo, mientras se da aire con un abanico.

¿Cómo ha reaparecido Sonia Restrepo en redes tras la muerte de Yeison Jiménez?

Mencionado anteriormente, Sonia Restrepo siempre ha estado lejos del foco y de las plataformas digitales, de hecho, tras la muerte de Yeison Jiménez, esto se mantiene, sin embargo, ha aparecido en las cuentas de sus familiares y así se puede saber poco de ella.

Sonia Restrepo reaparece con video inédito junto a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo reaparece con conmovedor video junto a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

De hecho, el pasado 2 de marzo, su hija Thaliana cumplió ochos años y celebraron el cumpleaños de la pequeña y fue Lina Jiménez quien reveló una imagen de la celebración.

En la foto, se ve que Sonia cambió su look y cortó su cabello; pese a que se ve más tranquila, su mirada sigue reflejando nostalgia, además porque es el primer cumple de su hija sin el papá.

En cuanto a su cuenta de Instagram, Restrepo la sigue manteniendo privada, pero se vio que cambió la foto de perfil a una en la que esta sonriente con Yeison Jiménez.

