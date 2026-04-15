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Sofía Jaramillo rompió el silencio tras conflicto entre Beba y Mariana: "Yo fui la única amiga verdadera"

Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, salió en defensa de Beba de la Cruz tras discusión con Mariana Zapata.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba, Sofía y Mariana en La casa de los famosos Colombia.
La reacción de Sofía tras ruptura entre Beba y Mariana. Foto | Canal RCN.

Las recientes disputas que han tenido lugar al interior de La casa de los famosos Colombia, siguen desatando reacciones no solo dentro del reality, sino también afuera, puntualmente sobre los conflictos que han protagonizado Valerie de la Cruz y Mariana Zapata.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la ruptura entre Mariana Zapata y Beba?

En medio del revuelo que ha causado la ruptura de ambas participantes por cuenta de las diferencias que poco a poco han ido saliendo a flote, Sofía Jaramillo, exparticipante de esta tercera temporada, rompió el silencio para mostrar su postura y expresar del lado de quién esta respecto a lo sucedido.

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"Yo fui la única amiga verdadera que tenía Beba. Fin.", escribió Sofía en un comentario de una publicación en Instagram. "Y fúnenme lo que quieran, total una más o una menos, no cambia nada, tampoco van a hacer que cambie mi opinión", agregó.

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Así mismo, aprovechó este espacio para despacharse contra todos aquellos que la critican por hablar del reality cuando salió a pocas semanas de su ingreso, dejando ver que, si existen miles que comentan desde su posición como televidentes, ella puede hacerlo aún más cuando fue una de las participantes.

"A esa gente le respondo, si ustedes comentan como televidentes, cuánto más puedo hacerlo yo que viví el reality, o sea por qué razón me tengo que callar", mencionó.

Beba y Sofía en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo salió en defensa de Beba tras conflicto con Mariana. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo a la discusión de Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

En cuanto a Beba, la caleña salió en su defensa argumentando que, mientras ella estuvo en el juego, tuvo la posibilidad de comer e incluso dormir en la misma habitación con ella, además de revelar que cuando la barranquillera fue eliminada se iban a ver, lo anterior, para dar una postura desde lo que vivió, siendo para ella algo que pesa para hacer un juicio.

"Entonces si yo digo algo sobre Beba, lo hago con criterio, por qué, porque yo vi muchas cosas con mis ojos", insistió para dirigirse al público que, si van a lanzar una afirmación, es porque fueron testigos y no porque lo vieron por medio de una pantalla.

Beba y Sofía en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre el conflicto entre Beba y Mariana. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la vallecaucana precisó que, aunque tildan a Beba como una mujer explosiva, ella que pudo compartir un mismo espacio con la participante, sabe que, detrás de sus "sombras" hay un gran ser humano.

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