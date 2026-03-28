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Sofía Jaramillo no se guardó nada y así habría reaccionado a la derrota de Luisa Cortina

Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, habló sin filtros sobre la resurrección de Beba y Marilyn Patiño.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sofía Jaramillo, Luisa Cortina. Beba y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo se pronunció tras la resurrección de Beba y Marilyn en La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

La casa de los famosos Colombia, sigue acaparando la atención en redes sociales, no solo por los fieles seguidores del formato, sino también por varios de los exparticipantes que hicieron parte de esta tercera temporada.

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¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo tras la resurrección de Beba y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia?

Una de las figuras que se unió a la conversación sobre lo que ocurre al interior del reality de convivencia fue Sofía Jaramillo, quien desde su salida hace varias semanas se ha mostrado en sus redes sociales siendo televidente del formato y no solo eso, también dando su opinión frente a situaciones puntuales de la casa.

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Una de ellas fue la reciente resurrección de las participantes Valerie de la Cruz (Beba) y Marilyn Patiño, momento que se vivió durante el capítulo del pasado viernes 27 de marzo y que no pasó desapercibido por la caleña, quien no se guardó nadar respecto al tema.

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"Luisa está super ansiosa, Beba, la siento muy segura que se va a quedar ella, que va a ser la elegida por la casa y Marilyn la siento fresca como una lechuga, segura no sé, pero sí la siento muy fresca como que si la eligen bien y si no, también", dijo segundos antes de conocer la decisión del público y la casa.

Más tarde, señaló que, a su criterio, quien sería la elegida por los mismos participantes sería Beba y por el público, Marilyn, no obstante, en ese momento comentó que, Luisa Cortina, quien también buscaba quedarse en la casa, estaba fuerte en votaciones.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Sofía Jaramillo a la resurrección de Beba y Marilyn en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo a la resurrección de Beba y Marilyn en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse los resultados de las votaciones del público que dejaron a Marilyn y Beba como las absolutas ganadoras, Sofía aseguró que su "bolita de cristal" no le falló, por lo que mientras escuchaba los resultados de la votación del público se unió a la celebración entre gritos y risas, "estoy muy feliz por ti", agregó.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo celebró la resurrección de Marilyn en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Y aunque la exparticipante no se refirió a la derrota de Cortina luego de que no consiguiera ser resucitada, en una siguiente historia de su cuenta de Instagram, lanzó un mensaje que habría sido una reflexión sobre la pérdida de la mujer, "De todas maneras no convierto el tropiezo ajeno en aplauso", comentó.

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